عربي-دولي

110 كلم عن تايوان.. اليابان تعزّز جزر أوكيناوا بصواريخ ودفاع جوي ضد الصين

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:22
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية خطة لتعزيز الدفاع عن الجزر النائية عبر نشر أنظمة دفاع جوي وحرب إلكترونية على بعد نحو 110 كيلومترات فقط من تايوان، في إطار مواجهة ما تصفه بتصاعد التهديد العسكري من جانب الصين. وجاء الإعلان على لسان وزير الدفاع الياباني الجديد شينجيرو كويزومي.
وبحسب ميزانية عام 2026 وخطة تعزيز الدفاع في محافظة أوكيناوا، ستنشر قوات الدفاع الذاتي البرية وحدات دفاع جوي في جزيرة يوناغوني، مزوّدة بأنظمة صواريخ أرض-جو من طراز "03 كاي"، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية من نوع NEWS، وأحدث معدات الحرب الإلكترونية الموجّهة بالطاقة من طراز 24. وستستضيف الحامية هناك شركتَي الحرب الإلكترونية 101 و301، إلى جانب بطارية من صواريخ "03 كاي".

إلى جانب يوناغوني، سيتم نشر أنظمة دفاع جوي أيضاً في جزر إيشيغاكي، مياكو، أمامي أوشيما، وكذلك في جزيرة أوكيناوا نفسها في مدن أوكيناوا وأوروما ونانجو. وتشمل الخطة الشاملة توسيعاً كبيراً لوجود سفن قوة الدفاع البحري اليابانية وسفن دوريات خفر السواحل في المنطقة، بهدف "الحفاظ على الاستقرار"، وفق ما أشارت إليه وزارة الدفاع.

كويزومي أكد أن هذا الانتشار "قد يساعد في تقليل احتمال تعرّض بلادنا لهجوم مسلح". وفي السياق نفسه، تنصّ الخطة على تحديث معدات فوج الصواريخ المضادة للسفن السابع التابع للواء المدفعية الثاني في حامية كاتسورين، عبر تزويده بأنظمة صواريخ جديدة بعيدة المدى من طراز "نوع 12" المزوّدة بصواريخ 12SSM-ER القادرة على استهداف السفن والأهداف البرية.

كما سيجري تعزيز الجناح نفسه بصواريخ باليستية من طراز HVGP Block I، من المقرر أن تبدأ دخول الخدمة في عام 2026 مع وحدة جديدة في معسكر إيبينو بمحافظة ميازاكي في جزيرة كيوشو. وتبلغ المدى المتوقع لهذه الصواريخ بين 500 و600 كيلومتر، ما يجعلها، عند نشرها في محافظة أوكيناوا، قادرة على ضرب أهداف داخل البرّ الرئيسي الصيني. وتشير تقارير سابقة إلى أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية بدأت تشغيلًا تجريبياً لهذا النظام الباليستي فائق السرعة المطوَّر محلياً. (militarnyi)
