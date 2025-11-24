على خلفية تسريب بيانات.. استقالة مدّعٍ عام في إسبانيا

Advertisement

وجاءت استقالة غارسيا أورتيز في رسالة وجّهها الاثنين إلى وزير العدل فيليكس بولانيوس، أوضح فيها أنه يفضّل مغادرة منصبه قبل دخول قرار المحكمة حيّز التنفيذ، مؤكداً أن خطوته تأتي من منطلق "احترام عميق" للأحكام القضائية وحرصه على "حماية مكتب "، مع الإشارة إلى أنه اتخذ قراره واضعاً في الاعتبار الرأي العام الإسباني.وكانت المحكمة العليا قد أدانت ، بعد تحقيق ومحاكمة استمرت أشهراً، بتهمة مشاركة بيانات خاصة عن رجل الأعمال ألبرتو غونزاليس أمادور عندما كان قيد التحقيق في شبهات تهرّب ضريبي. ويُعتبر غونزاليس أمادور شريكاً للسياسية المؤثرة في إيزابيل دياز أيوسو.وفي رسالة استقالته، شدّد غارسيا أورتيز (57 عاماً) على أن قراره "ينبع مباشرة" من حكم المحكمة العليا الأخير، مؤكداً في الوقت نفسه أنه خدم المؤسسة بدافع "الواجب والخدمة العامة والولاء المؤسسي"، ومعتبراً أن صون عمل العامة "مسؤولية تقع على عاتقها وعلى عاتق جميع المواطنين الإسبان".وبحسب القرار القضائي، فإلى جانب استبعاده من منصبه، فرضت المحكمة على غارسيا أورتيز غرامة قدرها 7200 ، إضافة إلى 10 آلاف يورو كتعويضات لألبرتو غونزاليس أمادور، فضلاً عن تكاليف المحاكمة. (يورو نيوز)