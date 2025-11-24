أذربيجان ترفض إرسال جنودها إلى غزة لنزع سلاح "حماس"

قالت صحيفة " اليوم" إن أذربيجان، بعثت برسالة إلى إسرائيل، تكشف فيها عدولها عن فكرة إرسال قوات إلى ، بسبب "عدم الموافقة على المخاطرة بحياتهم" هناك.

ولفتت أذربيجان إلى أنّ "الدول الأخرى، تتحدث عن المشاركة في وحفظ السلام، وليس في ما تطلبه إسرائيل من نزع سلاح والسلاح من قطاع غزة عموماً". (عربي 21)