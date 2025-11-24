Advertisement

أذربيجان ترفض إرسال جنودها إلى غزة لنزع سلاح "حماس"

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:36
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن أذربيجان، بعثت برسالة إلى إسرائيل، تكشف فيها عدولها عن فكرة إرسال قوات إلى قطاع غزة، بسبب "عدم الموافقة على المخاطرة بحياتهم" هناك.
ولفتت أذربيجان إلى أنّ "الدول الأخرى، تتحدث عن المشاركة في إعادة الإعمار وحفظ السلام، وليس في ما تطلبه إسرائيل من نزع سلاح حماس والسلاح من قطاع غزة عموماً". (عربي 21)
