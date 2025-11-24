بسبب مجموعة تركمانية... إشتباك مسلّح في قرية سوريّة

أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، عن وقوع إشتباك مسلّح بين وحدات الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة تركمانية في قرية البدروسية في .

Advertisement

وأشار المرصد السوريّ إلى أنّ الإشتباك حصل بعد سيطرة المجموعة المسلّحة التركمانية على فندق في القرية السوريّة.