عربي-دولي

بسبب مجموعة تركمانية... إشتباك مسلّح في قرية سوريّة

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:51
أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، عن وقوع إشتباك مسلّح بين وحدات الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة تركمانية في قرية البدروسية في ريف اللاذقية.
وأشار المرصد السوريّ إلى أنّ الإشتباك حصل بعد سيطرة المجموعة المسلّحة التركمانية على فندق في القرية السوريّة.
 
 
 
 
إشتباكات بين الأمن الداخلي ومجموعة مسلحين في قرية البدروسية في ريف اللاذقية غربي سوريا (سكاي نيوز)
وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا": اشتباك مسلّح على الحدود مع لبنان عقب رصد مجموعة من المهرّبين بحوزتهم مواد مخدّرة
اشتباك مسلّح في بعلبك يتخلّله قذائف صاروخية وإطلاق نار كثيف
"لبنان 24": اشتباك مسلح في الحي الغربي للمدينة الرياضية والأهالي يطالبون الجيش التدخل
