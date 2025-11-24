في العراق... العثور على جثة شابة عشرينيّة في ساحة مهجورة

Advertisement

أفاد مصدر أمني عراقيّ لقناة "السومريّة"، عن العثور على جثة فتاة عشرينيّة، مرمية في إحدى الساحات المهجورة ضمن منطقة حيّ أور في العاصمة .وقال المصدر الأمنيّ: "ظهرت على الجثة آثار تعذيب واضحة في مناطق متفرقة من الجسم."وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فورا برفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، لإجراء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، والشروع في تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الضحية والجناة. (روسيا اليوم)