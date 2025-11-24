26
دولة تطلب مساعدة الزعماء الدينيين لمعالجة ارتفاع حالات الانتحار
Lebanon 24
24-11-2025
|
06:40
A-
A+
تسعى الحكومة
الكورية
الجنوبية للحصول على مساعدة الزعماء الدينيين في محاولة لمكافحة ارتفاع حالات الانتحار في البلاد، حيث تواجه البلاد بالفعل تحديات مرتبطة بانخفاض عدد سكانها.
ووقعت الحكومة وعدد من المنظمات
الدينية
الكبرى يوم الاثنين اتفاقا بشأن "احترام الحياة والوقاية من الانتحار" خلال مائدة مستديرة للمجتمع الديني دعا إليها رئيس الوزراء
كيم مين
سوك، حسبما ذكرت صحيفة
كوريا تايمز
المحلية الناطقة باللغة
الإنكليزية
.
وقد جمع المؤتمر ممثلين عن مختلف الجماعات الدينية، بما في ذلك الزعماء البروتستانت والبوذيين والكاثوليك، وتعهدوا بتنسيق الجهود لتوفير "الأمل والرحمة والدعم للأشخاص الذين يعانون من اليأس".
وأكد كيم أهمية الحدث كخطوة أولى نحو إنشاء "إطار منتظم ومستدام" للتعاون بين الحكومة والزعماء الدينيين بشأن
القضايا
الاجتماعية الرئيسية.
وقد تفاقمت أزمة الانتحار في البلاد في السنوات الأخيرة وسط استمرار انخفاض معدل المواليد.
وأظهر تقرير إحصاءات
كوريا
لعام 2024 أن نحو 14872 شخصا ماتوا منتحرين في عام 2023، بزيادة قدرها 6.4% عن العام السابق.
وارتفع معدل الانتحار إلى 29.1 لكل 100 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، مما يعني أن أكثر من 40 شخصا انتحروا كل يوم، وهو ما يسلط الضوء على وضع البلاد الشاذ بين الدول الصناعية. (الاناضول)
