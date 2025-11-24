Advertisement

عربي-دولي

بشأن تحقيقات أحداث 7 تشرين الأول.. قرار رسمي صدر في إسرائيل

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:56
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أتشرين الأول 2023، وذلك على وقع إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط.
وذكرت القناة أن كاتس جمّد التعيينات في الجيش الإسرائيلي لمدة شهر، وطالب بإعادة النظر في استنتاجات لجنة "ترجمان".

ولجنة "ترجمان" كان لها دور في فحص التحقيقات التي أجريت حول الحرب، لكنها أثارت انتقادات شديدة بالدوائر العليا في الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 تشرين الأول 2023.

ووفق الإذاعة، فقد أقال زامير كلا من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق، وقائد القيادة الجنوبية السابق، وقائد الوحدة 8200 السابق العميد احتياط، وقائد فرقة غزة السابق، ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ما جرى بأنه هزة في الجيش الإسرائيلي، إذ حمّل زامير مسؤولية شخصية لعدد من الضباط، مشيرة إلى أن قرارات زامير اتخذت بعد توصيات لجنة ترجمان.

وحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوات تثير جدلاً داخلياً حاداً داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.

وكان المسؤولون السابقون قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق، بسبب معركة طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على مستوطنات غلاف غزة وأسرت عدداً من الجنود الإسرائيليين.
