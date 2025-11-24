Advertisement

عربي-دولي

في عمليّة معقّدة استمرّت لساعات... إنقاذ فتى علق على رافعة شاهقة في القدس

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1446188-638995921412211862.jpg
Doc-P-1446188-638995921412211862.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء في القدس من إنقاذ فتى حريدي علق على رافعة في مبنى من 36 طابقا، بعملية معقدة استمرت لساعات.
Advertisement
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما هو من بادر بالاتصال بخدمة الإطفاء والإنقاذ طالبًا المساعدة، قائلا: "أحتاج إلى المساعدة، لقد علقت". (روسيا اليوم)
 
 

مواضيع ذات صلة
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
lebanon 24
25/11/2025 03:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24
القسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة
lebanon 24
25/11/2025 03:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر: إصابة فتى برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة
lebanon 24
25/11/2025 03:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة انهيار جزء من مبنى شاهق
lebanon 24
25/11/2025 03:28:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

قناة ال

روسيا

ريدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-11-24
16:49 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
16:08 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24