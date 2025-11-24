في عمليّة معقّدة استمرّت لساعات... إنقاذ فتى علق على رافعة شاهقة في القدس

تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء في من إنقاذ فتى حريدي علق على رافعة في مبنى من 36 طابقا، بعملية معقدة استمرت لساعات.

وذكرت القناة الـ12 ، أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما هو من بالاتصال بخدمة الإطفاء والإنقاذ طالبًا المساعدة، قائلا: "أحتاج إلى المساعدة، لقد علقت". (روسيا اليوم)