23
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في عمليّة معقّدة استمرّت لساعات... إنقاذ فتى علق على رافعة شاهقة في القدس
Lebanon 24
24-11-2025
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء في
القدس
من إنقاذ فتى حريدي علق على رافعة في مبنى من 36 طابقا، بعملية معقدة استمرت لساعات.
Advertisement
وذكرت القناة الـ12
الإسرائيلية
، أن الفتى البالغ من العمر 15 عاما هو من
بادر
بالاتصال بخدمة الإطفاء والإنقاذ طالبًا المساعدة، قائلا: "أحتاج إلى المساعدة، لقد علقت". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
Lebanon 24
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
25/11/2025 03:28:15
25/11/2025 03:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
القسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة
Lebanon 24
القسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة
25/11/2025 03:28:15
25/11/2025 03:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر: إصابة فتى برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة
Lebanon 24
الهلال الأحمر: إصابة فتى برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة
25/11/2025 03:28:15
25/11/2025 03:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة انهيار جزء من مبنى شاهق
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة انهيار جزء من مبنى شاهق
25/11/2025 03:28:15
25/11/2025 03:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
قناة ال
روسيا
ريدي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
Lebanon 24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:49 | 2025-11-24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:30 | 2025-11-24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
16:30 | 2025-11-24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:18 | 2025-11-24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:08 | 2025-11-24
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24