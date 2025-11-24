Advertisement

عربي-دولي

عملية دهس في النقب أسفرت عن وقوع إصابات

Lebanon 24
24-11-2025 | 08:11
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن وقوع عملية دهس من مركبة خلال مطاردتها من قبل الشرطة الإسرائيلية في بلدة تل السبع، في منطقة النقب أسفرت عن وقوع عدة إصابات.
الشرطة الإسرائيلية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

