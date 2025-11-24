Advertisement

عربي-دولي

عن محادثات روسيا وأوكرانيا... ترامب: شيء جيّد يحدث

Lebanon 24
24-11-2025 | 09:45
تساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" عن إمكانية تحقيق "تقدّم كبير" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وقال: "قد يكون هناك شيء جيّد يحدث، ويجب انتظار النتائج على الأرض". (العربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24