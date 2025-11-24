عن محادثات روسيا وأوكرانيا... ترامب: شيء جيّد يحدث

Advertisement

تساءل الرئيس الأميركي عبر منصة "تروث سوشيال" عن إمكانية تحقيق "تقدّم كبير" في محادثات السلام بين وأوكرانيا، وقال: "قد يكون هناك شيء جيّد يحدث، ويجب انتظار النتائج على الأرض". (العربية)