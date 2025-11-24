23
عربي-دولي
لحلّ الصراع في أوكرانيا... إتّصال بين بوتين واردوغان
Lebanon 24
24-11-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الكرملين، أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في
أوكرانيا
، بما في ذلك في سياق المقترحات الأميركية للتسوية.
وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأميركية للتسوية السلمية، وأشار
فلاديمير بوتين
إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام
روسيا
بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة
الأوكرانية
".
وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية
التركية
بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات". (سبوتنيك)
