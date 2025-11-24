Advertisement

عربي-دولي

لحلّ الصراع في أوكرانيا... إتّصال بين بوتين واردوغان

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1446237-638996018054710420.jpg
Doc-P-1446237-638996018054710420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأميركية للتسوية.
Advertisement
وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأميركية للتسوية السلمية، وأشار فلاديمير بوتين إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام روسيا بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات". (سبوتنيك)
 
مواضيع ذات صلة
اتصال مرتقب بين بوتين وأردوغان اليوم
lebanon 24
25/11/2025 03:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تؤكد: قريبون من التوصل لحل دبلوماسي ينهي الصراع في أوكرانيا
lebanon 24
25/11/2025 03:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: اتصال صريح بين بوتين وترامب وتحضيرات لقمة مرتقبة
lebanon 24
25/11/2025 03:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث بوتين: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
lebanon 24
25/11/2025 03:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رجب طيب أردوغان

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الأوكرانية

دبلوماسي

أوكرانيا

التركية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-11-24
16:49 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
16:08 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24