لحلّ الصراع في أوكرانيا... إتّصال بين بوتين واردوغان

أفاد الكرملين، أن ، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس ، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في ، بما في ذلك في سياق المقترحات الأميركية للتسوية.

وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأميركية للتسوية السلمية، وأشار إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأميركية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة ".



وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات". (سبوتنيك)