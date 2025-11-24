الجيش الإسرائيلي يأمر بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من الأراضي الفلسطينية

Advertisement

أصدر الجيش أمراً بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من أراضي أهالي بلدتيّ الزعيم والعيسوية شرقي .وأوضحت مصادر في حديث لوكالة "وفا" أن الأراضي المستهدفة تعود ملكيتها للعديد من .ومن جابنها اعتبرت أن الأمر العسكري الذي أصدره الجيش الإسرائيلي والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونما من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، تصعيد خطير في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف المحافظة. (روسيا اليوم)