الجيش الإسرائيلي يأمر بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من الأراضي الفلسطينية
Lebanon 24
24-11-2025
|
10:41
A-
A+
أصدر الجيش
الإسرائيلي
أمراً بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من أراضي أهالي بلدتيّ الزعيم والعيسوية شرقي
القدس
.
وأوضحت مصادر في حديث لوكالة "وفا"
الفلسطينية
أن الأراضي المستهدفة تعود ملكيتها للعديد من
الفلسطينيين
.
ومن جابنها اعتبرت
محافظة القدس
أن الأمر العسكري الذي أصدره الجيش الإسرائيلي والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونما من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، تصعيد خطير في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف المحافظة. (روسيا اليوم)
