Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يأمر بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من الأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1446248-638996030140714537.jpg
Doc-P-1446248-638996030140714537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من أراضي أهالي بلدتيّ الزعيم والعيسوية شرقي القدس.
Advertisement

وأوضحت مصادر في حديث لوكالة "وفا" الفلسطينية أن الأراضي المستهدفة تعود ملكيتها للعديد من الفلسطينيين.

ومن جابنها اعتبرت محافظة القدس أن الأمر العسكري الذي أصدره الجيش الإسرائيلي والقاضي بالاستيلاء على 77.608 دونما من أراضي بلدة العيسوية ومحيطها، تصعيد خطير في سياسات الضم والتهويد التي تستهدف المحافظة. (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
مكتب الأممي للشؤون الإنسانية: وثقنا خلال شهر واحد 150 هجوما لمستوطنين بموسم قطف الزيتون مما أسفر عن إصابة أكثر من 140 فلسطينيا وتخريب أكثر من 4200 شجرة في 77 قرية بالضفة
lebanon 24
25/11/2025 03:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحتلال يقرر وضع اليد على مئات الدونمات من أراضي بردلة وتياسير بالأغوار الشمالية لأغراض عسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
25/11/2025 03:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية: منذ أكثر من عامين إسرائيل بدأت أكبر موجة من التطهير العرقي منذ 1967 في الضفة والقدس
lebanon 24
25/11/2025 03:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس
lebanon 24
25/11/2025 03:29:05 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة القدس

الفلسطينيين

روسيا اليوم

الفلسطينية

الإسرائيلي

إسرائيل

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-11-24
16:49 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
16:08 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24