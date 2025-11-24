23
عربي-دولي
حمص ترفع حظر التجوّل… وإجراءات أمنية مستمرة لضمان الاستقرار
Lebanon 24
24-11-2025
|
12:11
A-
A+
أعلنت
مديرية الأمن الداخلي
في حمص، مساء اليوم الإثنين، إنتهاء حظر التجول واستمرار الانتشار الأمني لضمان استقرار الأوضاع، بسحب ما نقلت
وكالة الأنباء
السورية
"
سانا
".
