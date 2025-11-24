Advertisement

عربي-دولي

حمص ترفع حظر التجوّل… وإجراءات أمنية مستمرة لضمان الاستقرار

Lebanon 24
24-11-2025 | 12:11
أعلنت مديرية الأمن الداخلي في حمص، مساء اليوم الإثنين، إنتهاء حظر التجول واستمرار الانتشار الأمني لضمان استقرار الأوضاع، بسحب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
