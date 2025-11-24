Advertisement

الإمارات تدعو لوقف فوري وغير مشروط للنزاع في السودان

Lebanon 24
24-11-2025 | 12:41
أكدت دولة الإمارات أن رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للمبادرة الأميركية للسلام ورفضه المتكرر لوقف إطلاق النار يمثّل نهجاً معرقلاً بصورة مستمرة، معربةً عن قلقها من تصرفات طرفي الصراع التي تدفع السودان نحو مزيد من التدهور والانهيار.
كما دعت دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء الحرب الأهلية.

وحثت على وجوب استعادة مسار موثوق نحو سودان ينعم بالسلام والوحدة.

ورحبت بانخراط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جهود منع السودان من الانزلاق أكثر نحو التطرف والتفكك والكوارث الإنسانية.

وطالبت دولة الإمارات بجهد إقليمي ودولي موحد لوقف الانتهاكات ضد المدنيين في السودان. (سكاي نيوز) 
