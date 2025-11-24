23
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان
Lebanon 24
24-11-2025
|
14:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
قوات الدعم السريع
، الإثنين، وقفاً أحادياً لإطلاق النار يمتد ثلاثة أشهر، في خطوة جاءت مباشرة بعد رفض
قائد الجيش
عبد الفتاح البرهان
المقترح الدولي للهدنة.
Advertisement
وفي كلمة مسجلة، شدّد
محمد حمدان دقلو
على
التزام
قواته بفتح المجال أمام فرق الإغاثة والطواقم الطبية للتخفيف عن المدنيين، مؤكداً أن المتورطين في الانتهاكات سيخضعون للمحاسبة بحسب القانون الدولي.
ولفت إلى قبول مشاركة مختلف القوى في العملية السياسية باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان، داعياً دول الرباعية إلى الضغط على الطرف المقابل للتجاوب مع الهدنة الإنسانية.
وتزامن إعلان الدعم السريع مع موقف متشدد من البرهان الذي رفض وساطة الرباعية، واعتبر خطتها "أسوأ ورقة" لأنها وفق تعبيره تتجاوز الجيش وتدعو لحل
الأجهزة الأمنية
والإبقاء على قوات الدعم السريع في مواقعها.
وأكد البرهان استمرار المعارك حتى إنهاء وجود الدعم السريع، مشيراً إلى أن الجيش لا يرفض السلام لكنه لن يقبل أي ضغوط أو شروط تُفرض عليه.
مواضيع ذات صلة
قائد الدعم السريع: نعلن موافقتنا على هدنة فورية لـ 3 أشهر
Lebanon 24
قائد الدعم السريع: نعلن موافقتنا على هدنة فورية لـ 3 أشهر
25/11/2025 03:30:02
25/11/2025 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوات الدعم السريع: نعلن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تشمل وقف الأعمال العدائية
Lebanon 24
قائد قوات الدعم السريع: نعلن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر تشمل وقف الأعمال العدائية
25/11/2025 03:30:02
25/11/2025 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
Lebanon 24
قوات الدعم السريع في السودان تعلن السيطرة على 3 محاور في بابنوسة غربي كردفان
25/11/2025 03:30:02
25/11/2025 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان
Lebanon 24
موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة الإنسانية في السودان
25/11/2025 03:30:02
25/11/2025 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الفتاح البرهان
قوات الدعم السريع
الأجهزة الأمنية
محمد حمدان دقلو
عبد الفتاح
قائد الجيش
الإسلام
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
Lebanon 24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:49 | 2025-11-24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:30 | 2025-11-24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
16:30 | 2025-11-24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:18 | 2025-11-24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:08 | 2025-11-24
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24