عربي-دولي

"الدعم السريع" يعلن هدنة 3 أشهر في السودان

Lebanon 24
24-11-2025 | 14:17
أعلنت قوات الدعم السريع، الإثنين، وقفاً أحادياً لإطلاق النار يمتد ثلاثة أشهر، في خطوة جاءت مباشرة بعد رفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المقترح الدولي للهدنة.
 وفي كلمة مسجلة، شدّد محمد حمدان دقلو على التزام قواته بفتح المجال أمام فرق الإغاثة والطواقم الطبية للتخفيف عن المدنيين، مؤكداً أن المتورطين في الانتهاكات سيخضعون للمحاسبة بحسب القانون الدولي.

 ولفت إلى قبول مشاركة مختلف القوى في العملية السياسية باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان، داعياً دول الرباعية إلى الضغط على الطرف المقابل للتجاوب مع الهدنة الإنسانية.

وتزامن إعلان الدعم السريع مع موقف متشدد من البرهان الذي رفض وساطة الرباعية، واعتبر خطتها "أسوأ ورقة" لأنها وفق تعبيره تتجاوز الجيش وتدعو لحل الأجهزة الأمنية والإبقاء على قوات الدعم السريع في مواقعها.

 وأكد البرهان استمرار المعارك حتى إنهاء وجود الدعم السريع، مشيراً إلى أن الجيش لا يرفض السلام لكنه لن يقبل أي ضغوط أو شروط تُفرض عليه.
 
