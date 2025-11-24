رئيس الأركان الإسرائيلي ينتقد وزير الدفاع كاتس بعد التشكيك في تقريره

Advertisement

وجاء في البيان: "تم إبلاغ رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، عبر بالعمليات التي يخطط وزير الدفاع لتنفيذها فيما يتعلق بفريق الفحص الذي أنشأه رئيس الأركان عند توليه منصبه، وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الأركان في تمرين مفاجئ لهيئة الأركان العامة في قطاع هضبة . لقد تم تعريف تقرير فريق تورجمان منذ البداية للاستخدام الداخلي لرئيس الأركان، بغية فحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بشكل متكامل في الجيش الإسرائيلي، وليس للاستخدام السياسي".وأضاف البيان: "إن قرار التشكيك في التقرير، الذي كتبه 12 لواء وعميد على مدار سبعة أشهر، والذي تم اعتماده من قبل وعُرض على الوزير شخصيا - يثير الدهشة. استمعت اللجنة إلى مئات الإفادات، وفحصت بعمق ونفذت عملية مهنية. إن الفحص البديل لمدة ثلاثين يوما من قبل مراقب المنظومة الأمنية، دون المساس بكرامته - ليس ذا صلة بالموضوع".وأكمل زامير في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الوزير بالفعل بأن أحد القرارات الأولى لرئيس الأركان في أعقاب التقرير، هو إجراء تحقيق متعمق في خطة 'سور أريحا' نظرا لأهميتها".وجاء في البيان: "الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في البلاد التي حققت مع نفسها بعمق بشأن إخفاقاتها وتحملت المسؤولية عنها. إذا كان هناك حاجة لأي فحص لاستكمال الصورة، فيجب أن يكون على شكل لجنة خارجية للجيش الإسرائيلي، وموضوعية ومستقلة، تقوم بفحص العمليات المتعددة المستويات والتنظيمات المشتركة التي سبقت إخفاق السابع من أكتوبر، بما في ذلك التفاعل بين المستوى العسكري والمستوى السياسي".وتابع البيان: "فيما يتعلق بالاستنتاجات الشخصية - يتعلق الأمر بخطوات قيادية داخلية في الجيش الإسرائيلي لا تتطلب موافقة. إن التلميح إلى أن المعايير، التي تم فحصها ببالغ الحرص والتقديس، ليست متساوية - ليس لائقا، خاصة في ضوء مقدار الوقت والمداولات التي استثمرها رئيس الأركان شخصيا في اتخاذ القرار بخصوص كل ضابط وضابطة".وأكد أن "وقف التعيينات في الجيش الإسرائيلي لثلاثين يوما إضافية يضر بكفاءة الجيش الإسرائيلي وعملية استعداده للتحديات "، مشيرا إلى أن "رئيس الأركان سيواصل إجراء مناقشة التعيينات وفقا للتخطيط، ووفقا لسلطاته، وسيحيلها إلى الوزير للموافقة عليها كما هو مطلوب".وورد في البيان: "نحن نواصل العمل بقوة أكبر في جميع الساحات؛ ففي اليومين الماضيين فقط، تمت في عملية للجيش الإسرائيلي تصفية رئيس أركان وتصفية عشرات المسلحين في . بالإضافة إلى ذلك، أجرى رئيس الأركان صباح اليوم تمرينا مفاجئا واسع النطاق لهيئة الأركان العامة في هضبة الجولان، كجزء من عملية استيعاب الدروس، والعودة إلى الجاهزية، وتعزيز الأسس، وزيادة الاستعداد العملياتي. ويواصل رئيس الأركان الإسرائيلي لمواجهة التحديات العملياتية القائمة في جميع القطاعات".