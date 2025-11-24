23
اشتباكات عنيفة في اللاذقية… هذا ما يجري بين الأمن السوري ومسلحين!
اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، بين الأمن السوري ومجموعة مسلحة في محافظة
اللاذقية
، محددة وقوعها في قرية البدروسية.
وتأتي هذه الاشتباكات في وقت مددت فيه
إدارة قوى الأمن الداخلي
السورية
في حمص حظر التجول حتى الساعة الخامسة عصرًا في عدد من أحياء المدينة.
وحثت إدارة قوى الأمن المواطنين في عدد من الأحياء على الالتزام بالقرار للحفاظ على سلامتهم وضمان استكمال الإجراءات الميدانية.
وحذرت عشائر حمص من الفتن، عقب الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وأدت إلى مقتل شاب وزوجته، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
وطالبت العشائر الجهات المختصة بكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وشددت على الوقوف الكامل مع الدولة وإجراءاتها الأمنية، والابتعاد عن أي محاولة لجر أبناء القبيلة إلى الفتنة.
ودعت العشائر أبناء حمص إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بما تصدره الجهات المختصة من تعاميم. (العربية)
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
Lebanon 24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
