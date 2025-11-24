اشتباكات عنيفة في اللاذقية… هذا ما يجري بين الأمن السوري ومسلحين!

Advertisement

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، بين الأمن السوري ومجموعة مسلحة في محافظة ، محددة وقوعها في قرية البدروسية.وتأتي هذه الاشتباكات في وقت مددت فيه في حمص حظر التجول حتى الساعة الخامسة عصرًا في عدد من أحياء المدينة.وحثت إدارة قوى الأمن المواطنين في عدد من الأحياء على الالتزام بالقرار للحفاظ على سلامتهم وضمان استكمال الإجراءات الميدانية.وحذرت عشائر حمص من الفتن، عقب الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل وأدت إلى مقتل شاب وزوجته، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.وطالبت العشائر الجهات المختصة بكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وشددت على الوقوف الكامل مع الدولة وإجراءاتها الأمنية، والابتعاد عن أي محاولة لجر أبناء القبيلة إلى الفتنة.ودعت العشائر أبناء حمص إلى ضبط النفس والالتزام الكامل بما تصدره الجهات المختصة من تعاميم. (العربية)