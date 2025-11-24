عبدالله بن زايد وبولس يبحثان الأزمة السودانية وتعزيز الجهود الدولية

Advertisement

وخلال اللقاء، تم مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع التركيز على التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة، بما يضمن حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق.وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء مساعي الرئيس الأميركي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في السودان.وأكد دعم دولة لهذه المساعي، ولجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.وأشار إلى دعم دولة الإمارات للمسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.وخلال اللقاء ، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. (سكاي نيوز)