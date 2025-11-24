Advertisement

عربي-دولي

عبدالله بن زايد وبولس يبحثان الأزمة السودانية وتعزيز الجهود الدولية

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:31
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية، يوم الإثنين، مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية.
وخلال اللقاء، تم مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع التركيز على التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة، بما يضمن حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليهم دون عوائق.


وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في السودان.


وأكد دعم دولة الإمارات لهذه المساعي، ولجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة إلى الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.


وأشار إلى دعم دولة الإمارات للمسار السياسي بقيادة مدنية لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة بذل كل جهد ممكن لإنهاء هذه الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.


وخلال اللقاء ، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. (سكاي نيوز) 
