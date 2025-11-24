سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية

اتهمت مصر إثيوبيا بانتهاج أسلوب “عشوائي” في إدارة وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن ذلك يعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات مائية خطرة وغير محسوبة.

وكانت قد أعلنت فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، بعد رصد تصريف مائي مفاجئ من ، من دون تنسيق مع دولتي المصب.

Advertisement

وبدأ الاضطراب غير المسبوق في تدفق مياه نهر النيل في الأشهر الأولى من تشغيل السد الإثيوبي مع افتتاح السد رسميا قبل شهرين بتحكم إثيوبي كامل في حجز المياه ورفع منسوب ثم تصريف المياه فجأة وبكميات ضخمة بلغت ملياري متر مكعب ومن دون تنسيق مع دولتي المصب وكانت النتيجة تعرض قرى في الدلتا للغمر الشهر الماضي وسط اتهامات مصرية للجانب الإثيوبي بتعمد اصطناع فيضان يهدد التوازن الهيدرولكي، أي قوة التدفق الطبيعية للنهر.

وتؤكد مصر أن هذا التشغيل عشوائي للسد الإثيوبي الضخم، ويفتقر لأدنى القواعد والمعايير العلمية والفنية، ويتكرر للمرة الثانية في غضون شهرين فقط.