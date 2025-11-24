23
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
Lebanon 24
24-11-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت مصر إثيوبيا بانتهاج أسلوب “عشوائي” في إدارة وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن ذلك يعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات مائية خطرة وغير محسوبة.
وكانت
وزارة الري المصرية
قد أعلنت فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، بعد رصد تصريف مائي مفاجئ من
بحيرة سد النهضة
، من دون تنسيق مع دولتي المصب.
Advertisement
وبدأ الاضطراب غير المسبوق في تدفق مياه نهر النيل في الأشهر الأولى من تشغيل السد الإثيوبي مع افتتاح السد رسميا قبل شهرين بتحكم إثيوبي كامل في حجز المياه ورفع منسوب
بحيرة السد
ثم تصريف المياه فجأة وبكميات ضخمة بلغت ملياري متر مكعب ومن دون تنسيق مع دولتي المصب وكانت النتيجة تعرض قرى
مصرية
في الدلتا للغمر الشهر الماضي وسط اتهامات مصرية للجانب الإثيوبي بتعمد اصطناع فيضان يهدد التوازن الهيدرولكي، أي قوة التدفق الطبيعية للنهر.
وتؤكد مصر أن هذا التشغيل عشوائي للسد الإثيوبي الضخم، ويفتقر لأدنى القواعد والمعايير العلمية والفنية، ويتكرر للمرة الثانية في غضون شهرين فقط.
مواضيع ذات صلة
خبير مصري: سدّ النهضة يهدّد الأمن المائي في مصر والسودان
Lebanon 24
خبير مصري: سدّ النهضة يهدّد الأمن المائي في مصر والسودان
25/11/2025 03:31:06
25/11/2025 03:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
25/11/2025 03:31:06
25/11/2025 03:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
Lebanon 24
"حزب الله" تحت المجهر والعين الاميركية على" أموال الانتخابات"
25/11/2025 03:31:06
25/11/2025 03:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
Lebanon 24
ريال مدريد يضع المغربي عثمان معما تحت المجهر
25/11/2025 03:31:06
25/11/2025 03:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الري المصرية
بحيرة سد النهضة
بحيرة السد
وزارة الري
بحيرة سد
المصرية
العلم
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
Lebanon 24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
Lebanon 24
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
16:08 | 2025-11-24
24/11/2025 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:49 | 2025-11-24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:30 | 2025-11-24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:18 | 2025-11-24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:08 | 2025-11-24
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
15:48 | 2025-11-24
تصاعد التوتر في جنوب أوكرانيا… انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24