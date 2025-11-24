تصاعد التوتر في جنوب أوكرانيا… انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي

Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن "دوي انفجارين في مدينة أوديسا جنوب ، وصفارات الإنذار تصدح تحذيرا من غارات جوية في ".وبحسب صحيفة "أوبشستفينويه" يسري التحذير أيضا في مناطق دنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وخاركوف، وتشيركاسي.بالإضافة إلى ذلك أشارت صحيفة "دومسكايا" المحلية، إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.