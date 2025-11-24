Advertisement

تصاعد التوتر في جنوب أوكرانيا… انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:48
أفادت صحيفة "أوبشستفينويه" الأوكرانية مساء اليوم الاثنين بسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوب البلاد، إضافةً إلى حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "دوي انفجارين في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وصفارات الإنذار تصدح تحذيرا من غارات جوية في المقاطعة".


وبحسب صحيفة "أوبشستفينويه" يسري التحذير أيضا في مناطق دنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وخاركوف، وتشيركاسي.


بالإضافة إلى ذلك أشارت صحيفة "دومسكايا" المحلية، إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.
