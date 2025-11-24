23
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تصاعد التوتر في جنوب أوكرانيا… انفجارات وانقطاع للتيار الكهربائي
Lebanon 24
24-11-2025
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة "أوبشستفينويه"
الأوكرانية
مساء اليوم الاثنين بسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوب البلاد، إضافةً إلى حدوث انقطاع في
التيار
الكهربائي.
Advertisement
وأشارت الصحيفة إلى أن "دوي انفجارين في مدينة أوديسا جنوب
أوكرانيا
، وصفارات الإنذار تصدح تحذيرا من غارات جوية في
المقاطعة
".
وبحسب صحيفة "أوبشستفينويه" يسري التحذير أيضا في مناطق دنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وخاركوف، وتشيركاسي.
بالإضافة إلى ذلك أشارت صحيفة "دومسكايا" المحلية، إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.
مواضيع ذات صلة
انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أوكرانيا بسبب هجوم روسي
Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من أوكرانيا بسبب هجوم روسي
25/11/2025 03:31:13
25/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس
Lebanon 24
"رويترز" عن شركة تشغيل الكهرباء الفرنسية: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة باريس
25/11/2025 03:31:13
25/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الطبي للمستشفى الكويتي: انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بكامل أقسامه جراء ماس كهربائي ناجم عن الأمطار
Lebanon 24
المدير الطبي للمستشفى الكويتي: انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بكامل أقسامه جراء ماس كهربائي ناجم عن الأمطار
25/11/2025 03:31:13
25/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات لتخفيف التوتر بعد إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن وتصاعد المخاوف من ترددات ميدانية
Lebanon 24
إتصالات لتخفيف التوتر بعد إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن وتصاعد المخاوف من ترددات ميدانية
25/11/2025 03:31:13
25/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات الإنذار
الأوكرانية
تشيركاسي
المقاطعة
أوكرانيا
خاركوف
بيترو
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
Lebanon 24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:49 | 2025-11-24
24/11/2025 04:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
Lebanon 24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:18 | 2025-11-24
24/11/2025 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:49 | 2025-11-24
وصايا الـCIA العشر… كيف تُفكّك أجهزة التجسس وتمنع الاختراق؟
16:49 | 2025-11-24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
16:30 | 2025-11-24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
16:30 | 2025-11-24
بعد اتهام ترامب بالانحياز لروسيا في الملف الأوكراني.. هكذا ردّ البيت الأبيض
16:18 | 2025-11-24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
16:08 | 2025-11-24
كيف صُنِعَت إمبراطورية إبستين؟ تحقيق "نيويورك تايمز" يكشف الأسرار
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24