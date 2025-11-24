بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!

وقع الرئيس الأميركي ، اليوم الإثنين، أمراً تنفيذياً وجه فيه إدارته بدراسة تصنيف فروغ للإخوان كمنظمات إرهابية عالميّة.

وأوضح أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ، يشملُ فروع تنظيم الإخوان في ومصر والأردن.



كذلك، ذكر بيان البيت الأبيض أنَّ "ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود للإخوان التي تغذي الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط".