Advertisement

عربي-دولي

بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!

Lebanon 24
24-11-2025 | 16:49
A-
A+
Doc-P-1446358-638996250956021494.jpg
Doc-P-1446358-638996250956021494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمراً تنفيذياً وجه فيه إدارته بدراسة تصنيف فروغ للإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية عالميّة.
Advertisement
 

وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يشملُ فروع تنظيم الإخوان في لبنان ومصر والأردن.
 

كذلك، ذكر بيان البيت الأبيض أنَّ "ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود للإخوان التي تغذي الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط".
 
 
 

مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب يبدأ بإجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية
lebanon 24
25/11/2025 03:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي: تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية
lebanon 24
25/11/2025 03:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس": قطر ومصر وتركيا تدعو حماس إلى قبول خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
25/11/2025 03:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أشكر السعودية وقطر وتركيا ومصر والأردن على مساهمتهم في خطة #غزة
lebanon 24
25/11/2025 03:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

بيت الأب

المسلمين

دونالد

الأردن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:49 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:30 | 2025-11-24
16:18 | 2025-11-24
16:08 | 2025-11-24
15:48 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24