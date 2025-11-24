Advertisement

عربي-دولي

تصعيد جديد.. ضربات متبادلة على البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:02
تبادلت روسيا وأوكرانيا، صباح الثلاثاء، هجمات طالت منشآت للطاقة، وأسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين، وتضرر منازل.
وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في وقت مبكر صباح الثلاثاء إن هجوما "ضخما" يستهدف منشآت للطاقة فيما أفاد الجيش بتعرّض العاصمة كييف لهجوم بالمسيّرات والصواريخ.

وأفادت وزارة الطاقة على تلغرام: "في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة".

وأضافت "سيبدأ عمال الطاقة بتقييم الأضرار والقيام بتصليحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك".

وهزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد سلاح الجو على تلغرام "هناك تهديد صاروخي يشمل كل أنحاء أوكرانيا" فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو وجود تهديد صاروخي بالستي.

وأوضح المسؤول أن "مسيّرات من طراز شاهد وصواريخ كروز معادية تحلّق في الأجواء. وهناك أيضا تهديد بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كينجال".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها وهي "تُسقط أهدافا معادية"، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأعلن حاكم كراسنودار الروسية أن المنطقة تقيّم الأضرار في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء بعد هجوم أوكراني "ضخم" أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وكتب الحاكم فينيامين كوندراتييف على تلغرام: "خلال الليل، تعرضت منطقة كراسنودار لأحد أقوى الهجمات وأكثرها ضخامة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلا في خمس بلديات".

من جهتها، قالت رئيسة بلدية تاغانروغ الروسية في منطقة روستوف فجر الثلاثاء إن غارات جوية أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هذه المدينة الساحلية الروسية.

وكتبت سفيتلانا كامبولوفا على تلغرام: "نتيجة الهجوم الجوي الضخم الذي شن ليلا على مدينتنا، تضرر مبنيان سكنيان ومنزل خاص ومبنى الكلية الميكانيكية ومؤسستان صناعيتان وروضة الأطفال رقم 7".

وأوضحت: "للأسف أصيب ثلاثة أشخاص وقتل آخر"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة للرد". (سكاي نيوز)
