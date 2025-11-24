الداخلية السورية تفكك خلية إرهابية تابعة لداعش في ريف اللاذقية

Advertisement

أعلنت الداخلية ، مساء الإثنين، القبض على أفراد خلية "خطيرة" تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في .وفي بيان للداخلية السورية نشر على حسابها في " "، أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد الأحمد، أنه "تم خلال عملية أمنية محكمة في منطقة البدروسية اللاذقية ، استهداف خلية تُعدُّ من أخطر الخلايا التي تحمل فكر تنظيم داعش الإرهابي والقبض على أفرادها".وقال الأحمد في تصريح إنه "بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفّذت وحداتنا الخاصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية محكمة في منطقة البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، استهدفت خلية تُعدُّ من أخطر الخلايا التي تحمل فكر تنظيم داعش الإرهابي، وكانت تخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري".وأضاف الأحمد: "خلال تنفيذ العملية، وقع اشتباك مسلح مع أفراد الخلية الذين حاولوا بشكل يائس، ما أسفر عن إلقاء القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كما أُصيب أحد عناصر الاستخبارات إصابة بليغة".واختتم الأحمد قائلا: "تؤكد قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن يد العدالة ستطال كل من يسعى للعبث بأمن المواطنين واستقرارهم، وأن أي محاولة للمساس بأمن الساحل أو دعم العصابات الإرهابية ستُواجَه بالقوة والحسم". (سكاي نيوز)