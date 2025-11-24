Advertisement

عربي-دولي

ضربات باكستانية على أفغانستان تسفر عن سقوط 10 قتلى

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:12
قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال في ضربات باكستانية على أفغانستان، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة طالبان، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين.
وكتب ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس": "الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل.. في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين.. قُتل تسعة أطفال (خمسة صبيان وأربع فتيات) وامرأة"، متحدثاً أيضاً عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.

ويأتي ذلك في ظل التوترات مع إسلام آباد وعقب تفجير انتحاري استهدف مقراً لقوات الأمن الباكستانية في مدينة بيشاور، في هجوم لم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عنه.
 
مواضيع ذات صلة
غارة باكستانية على أفغانستان تودي بحياة 10 مدنيين
lebanon 24
25/11/2025 12:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان تهدد بالرد على الضربات الباكستانية التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص
lebanon 24
25/11/2025 12:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أفغاني: 6 قتلى وإصابة 7 في ضربات جوية باكستانية على ولاية بكتيكا
lebanon 24
25/11/2025 12:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام باكستانية عن وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثات السلام مع أفغانستان في اسطنبول
lebanon 24
25/11/2025 12:16:24 Lebanon 24 Lebanon 24

ذبيح الله مجاهد

قوات الأمن

الباكستاني

طالبان

بيشاور

تيكا

لايت

