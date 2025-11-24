ضربات باكستانية على أفغانستان تسفر عن سقوط 10 قتلى

Advertisement

قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم تسعة أطفال في ضربات باكستانية على ، وفق ما أعلن الناطق باسم حكومة ، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين المتجاورتين.وكتب على منصة "إكس": "الليلة الماضية، قرابة منتصف الليل.. في ولاية خوست، قصفت القوات الباكستانية منزل أحد المدنيين.. قُتل تسعة أطفال (خمسة صبيان وأربع فتيات) وامرأة"، متحدثاً أيضاً عن ضربات أخرى في منطقتي كونار وبكتيكا الحدوديتين أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.ويأتي ذلك في ظل التوترات مع إسلام آباد وعقب تفجير انتحاري استهدف مقراً لقوات الأمن الباكستانية في مدينة ، في هجوم لم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عنه.