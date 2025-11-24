خبراء: قرار ترامب سيُصعّب حركة أموال الإخوان ويمتد تأثيره إلى أوروبا

Advertisement

وقّع الرئيس الأميركي ليل الإثنين أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان "منظمات إرهابية أجنبية".وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في ومصر والأردن.في السياق، أوضحت المعلومات "أن قرار بشأن تنظيم الإخوان يستهدف الفروع فقط لا التنظيم العالمي".كما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر أن فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر، تدعم العنف وتشارك في حملات من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة.فيما شدد النائب السابق عن ولاية فيرجينيا ديفيد على أن هذا القرار سيؤثر كثيراً على الإخوان، وسيحتم على البنوك حول العالم العاملة بنظام "سويفت" وقف التعامل مع الجماعة كأفراد وهيئات.وأضاف أن هذا سيدفع الإخوان إلى البحث عن طرق أخرى، سواء عبر الكاش أو طرف ثالث.بدوره، رأى الأردني الأسبق سميح المعايطة أن قرار ترامب ضربة للجماعة ومصادر تمويلها في أميركا، وقد يمتد إلى ويشجع العديد من اتخاذ قرارات مشابهة.، أكد اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة المصري سابقاً أن الجماعة تجمع تبرعات بزعم دعم غزة لكنها تدخل مباشرة إلى خزينة التنظيم. (الحدث)