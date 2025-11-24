خبراء: قرار ترامب سيُصعّب حركة أموال الإخوان ويمتد تأثيره إلى أوروبا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ليل الإثنين أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين
"منظمات إرهابية أجنبية".
وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان
ومصر والأردن.
في السياق، أوضحت المعلومات "أن قرار ترامب
بشأن تنظيم الإخوان يستهدف الفروع فقط لا التنظيم العالمي".
كما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر أن فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر، تدعم العنف وتشارك في حملات من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة.
فيما شدد النائب الجمهوري
السابق عن ولاية فيرجينيا ديفيد رمضان
على أن هذا القرار سيؤثر كثيراً على الإخوان، وسيحتم على البنوك حول العالم العاملة بنظام "سويفت" وقف التعامل مع الجماعة كأفراد وهيئات.
وأضاف أن هذا سيدفع الإخوان إلى البحث عن طرق أخرى، سواء عبر الكاش أو طرف ثالث.
بدوره، رأى وزير الإعلام
الأردني الأسبق سميح المعايطة أن قرار ترامب ضربة للجماعة ومصادر تمويلها في أميركا، وقد يمتد إلى أوروبا
ويشجع العديد من الدول على
اتخاذ قرارات مشابهة.
من جهته
، أكد اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة المصري سابقاً أن الجماعة تجمع تبرعات بزعم دعم غزة لكنها تدخل مباشرة إلى خزينة التنظيم. (الحدث)