Advertisement

عربي-دولي

خبراء: قرار ترامب سيُصعّب حركة أموال الإخوان ويمتد تأثيره إلى أوروبا

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:22
A-
A+


Doc-P-1446391-638996483221769764.jpg
Doc-P-1446391-638996483221769764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين أمراً تنفيذياً لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".
Advertisement

وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.

في السياق، أوضحت المعلومات "أن قرار ترامب بشأن تنظيم الإخوان يستهدف الفروع فقط لا التنظيم العالمي".
كما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي يعتبر أن فروع الجماعة في لبنان والأردن ومصر، تدعم العنف وتشارك في حملات من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة.
فيما شدد النائب الجمهوري السابق عن ولاية فيرجينيا ديفيد رمضان على أن هذا القرار سيؤثر كثيراً على الإخوان، وسيحتم على البنوك حول العالم العاملة بنظام "سويفت" وقف التعامل مع الجماعة كأفراد وهيئات.

وأضاف أن هذا سيدفع الإخوان إلى البحث عن طرق أخرى، سواء عبر الكاش أو طرف ثالث.

بدوره، رأى وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة أن قرار ترامب ضربة للجماعة ومصادر تمويلها في أميركا، وقد يمتد إلى أوروبا ويشجع العديد من الدول على اتخاذ قرارات مشابهة.

من جهته، أكد اللواء عادل عزب، المسؤول عن ملف الإخوان في جهاز أمن الدولة المصري سابقاً أن الجماعة تجمع تبرعات بزعم دعم غزة لكنها تدخل مباشرة إلى خزينة التنظيم. (الحدث)
 
مواضيع ذات صلة
الأردن: 1% من الأموال التي جمعها الإخوان أرسل لجهات إغاثية والباقي على أنشطة الجماعة
lebanon 24
25/11/2025 12:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "الإخوان المسلمين".. قرار من ترامب يشمل لبنان ومصر والأردن!
lebanon 24
25/11/2025 12:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يبدأ بإجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية
lebanon 24
25/11/2025 12:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يتعهد بتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية
lebanon 24
25/11/2025 12:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

وزير الإعلام

الدول على

المسلمين

الجمهوري

من جهته

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-11-25
04:24 | 2025-11-25
04:22 | 2025-11-25
04:08 | 2025-11-25
04:05 | 2025-11-25
03:45 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24