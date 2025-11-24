إدارة ترامب تتحرك بوجه جميع اللاجئين الذين دخلوا البلاد في عهد بايدن

Advertisement

أمرت بإجراء مراجعة واسعة النطاق تشمل جميع اللاجئين الذين دخلوا في عهد الرئيس السابق ، وفق ما أظهرته مذكرة داخلية للحكومة الأميركية.وجاء في المذكرة، الموقعة من مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جو إيدلو، أن هذا الأمر سيسري على نحو 200 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 كانون الثاني 2021 و20 شباط 2025. ويشمل الأمر أيضاً وقف جميع عمليات نظر طلبات الإقامة الدائمة للاجئين الذين دخلوا في عهد .وجمّد الرئيس قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم لدى توليه منصبه في كانون الثاني في إطار حملته الواسعة على الهجرة الشرعية وغير الشرعية.وتضمنت مذكرة دائرة خدمات المواطنة والهجرة، بتاريخ 21 تشرين الثاني)، أن الوكالة ستنهي وضع اللاجئ لمن هم بالفعل في الولايات المتحدة إذا تبين أنهم لا يستوفون معايير اللجوء.وتشير المذكرة إلى أن إدارة بايدن ربما أعطت الأولوية للسرعة وعدد اللاجئين المقبولين على حساب المقابلات النوعية والفحص الدقيق والتدقيق.وجاء في المذكرة أنه "نظراً لهذه المخاوف، قررت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة إجراء المقابلات لجميع اللاجئين المقبولين من 20 كانون الثاني 2021 إلى 20 شباط 2025".وأضافت: "ستراجع الدائرة أيضاً وتعيد إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين تم قبولهم خارج هذا الإطار ، عندما يتسنى لها القيام بذلك".