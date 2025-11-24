Advertisement

عربي-دولي

إسقاط تهم ضد كومي وجيمس… وحكم قضائي يوجّه ضربة قانونية لإدارة ترامب

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:32
أسقط قاض فيدرالي الاثنين التهم الموجهة إلى المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمس كومي، بعد أن اعتبر أن تعيين ليندسي هاليغان كمدعية عامة مؤقتة في فرع ألكزاندرية بولاية فيرجينيا كان غير قانوني، في قرار اعتبرته وسائل إعلام بمثابة ضربة للرئيس دونالد ترامب.
وقالت القاضية كاميرون مكجوان كوري في حكمها: إن جميع الإجراءات التي اتخذتها هاليغان، بما في ذلك التهم ضد  كومي وجيمس، كانت "ممارسة غير قانونية للسلطة التنفيذية ويلغى أثرها".
وأشارت إلى أن التعيين المؤقت تجاوز الفترة المسموح بها قانونيًّا قبل تأكيد مجلس الشيوخ أو تدخل القضاة المحليين.

وجاءت التهم بعد أيام من تولي هاليغان منصبها المؤقت، حيث تم اتهام كومي بتسريب معلومات إلى الصحافة وإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونغرس، بينما وُجهت لجيمس تهم بانتحال بيانات مزورة للحصول على فوائد مصرفية.

وأكد كومي عبر مقطع فيديو على "إنستغرام" أن القضية كانت "استهدافًا سياسيًّا من وزارة العدل تحت إدارة ترامب"، مضيفًا أن القضية أظهرت خطورة استخدام السلطة التنفيذية ضد خصوم سياسيين. 

وأعرب عن فخره بمهنية بعض موظفي وزارة العدل الذين رفضوا المشاركة في الإجراءات.

من جانبها، قالت جيمس إن القرار "نصر قانوني مهم"، مؤكدة استمرارها في العمل لصالح سكان نيويورك رغم التهم التي وصفتها بالباطلة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستستأنف حكم القاضي، وسط حالة من الارتباك المؤقت في مكتب المدعي الفدرالي بألكزاندرية حول من يمتلك سلطة تقديم التهم أثناء الفترة الانتقالية.

وألغى الحكم قضيتين دعا ترامب علنًا لرفعهما حينما كان يضغط على قيادات وزارة العدل للتحرك ضد شخصيات بارزة انتقدته وقادت تحقيقات في سلوكه. (ارم نيوز)
