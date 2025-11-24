Advertisement

عربي-دولي

تحطم مسيّرة أميركية قبالة كوريا الجنوبية

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:31
تحطّمت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمييكية من طراز "إم كيو-9 ريبر" قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية خلال مهمة روتينية.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن الحادث وقع قرب جزيرة مالدوري، قبالة مدينة غونسان، على بعد نحو 180 كيلومترًا جنوب العاصمة سيئول. ووفقاً للقوة الجوية السابعة الأميركية، المتمركزة في قاعدة كونسان الجوية في غونسان، فإن الطائرة سقطت حوالي الساعة 4:35 صباح الاثنين أثناء أدائها لمهمة اعتيادية.

وأكدت القوة الجوية في بيانٍ أنه لم يُبلّغ عن أي إصابات أو أضرار في الممتلكات العامة جراء الحادث، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه. كما أفادت التقارير أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لانتشال حطام الطائرة.

ويُذكر أن الجيش الأيمركي أنشأ وحدة استطلاع متخصصة في تشغيل الطائرات المسيرة في قاعدة كونسان في أيلول الماضي، بعد أن كان ينشر طائرات من هذا النوع في كوريا الجنوبية بشكلٍ دوري.
 
