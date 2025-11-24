Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا: حذف بند تقييد الجيش من الخطة الأميركية

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:42
قال مسؤول أوكراني "إن خطة السلام الأميركية أصبحت الآن أكثر شمولا للطرفين".
وأكد المسؤول "أن تم تخفيض عدد البنود في خطة السلام الأميركية من 28 إلى 19 بندا".
وأشار الى "أن اتفاقية السلام الأميركية المحدثة أسقطت بند الحد الأقصى للجيش الأوكراني". (ABC NEWS)
