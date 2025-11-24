أوكرانيا: حذف بند تقييد الجيش من الخطة الأميركية

قال مسؤول أوكراني "إن خطة السلام الأميركية أصبحت الآن أكثر شمولا للطرفين".

وأكد المسؤول "أن تم تخفيض عدد البنود في خطة السلام الأميركية من 28 إلى 19 بندا".

وأشار الى "أن اتفاقية السلام الأميركية المحدثة أسقطت بند الحد للجيش الأوكراني". ( ABC NEWS)

