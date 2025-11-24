وسط مخاوف تخمة المعروض وتطورات أوكرانيا.. استقرار في أسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث طغت مخاوف من تخمة المعروض على الضبابية المتعلقة بمصير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية .وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.3% مسجلة 63.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب الوسيط 12 سنتا أو 0.2% إلى 58.71 دولار للبرميل.وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% أمس الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود، وفقاً لوكالة " ".