عربي-دولي

وسط مخاوف تخمة المعروض وتطورات أوكرانيا.. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
24-11-2025 | 23:55
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة حيث طغت مخاوف من تخمة المعروض على الضبابية المتعلقة بمصير المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.3% مسجلة 63.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:58 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.2% إلى 58.71 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% أمس الاثنين مع تزايد الشكوك حول اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية مما قلل من التوقعات بتدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود، وفقاً لوكالة "رويترز".
