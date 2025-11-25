20
عربي-دولي
الجيش الصومالي يحبط مخططاً تفجيرياً جديداً
Lebanon 24
25-11-2025
|
00:00
A-
A+
أعلن الجيش الوطني الصومالي تصفية أحمد شيخ عمر عدو غعل أحد القياديين البارزين في تنظيم حركة "الشباب" الإرهابي "قائد جبهات محافظة شبيلي الوسطى".
وأفاد بيان صادر عن الجيش أن غعل كان من العقول الرئيسية خلف الهجمات التي استهدفت المدنيين في
الصومال
، مؤكدا أن العملية التي أدت إلى مقتله نُفذت ليلة أمس بالتعاون مع القوات الشعبية المحلية في منطقة علي هيلي، على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة مسغوا بمحافظة غلغدود.
وأكدت
وزارة الدفاع
وقيادة الجيش الوطني الصومالي أن "العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية ستستمر بلا توقف حتى يتم
القضاء
الكامل على وجودهم في جميع المحافظات".
وفي سياق متصل، أحبط الجيش الصومالي مخطّطا لحركة "الشباب" لزرع عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من شبيلي السفلى، خاصة قرب بلدة أفغوي.
وأشارت التقارير إلى أن العملية نُفِذت بواسطة وحدات من اللواء السابع التابع لفرقة "12 أبريل"، التي تمكّنت من تفكيك مواقع تصنيع القنابل الواقعة على أطراف أفغوي، لا سيما في القرى التابعة لمديرية أفغوي.
(روسيا اليوم)
