طهران تستعد للتدخل في انتخابات إسرائيل المقبلة.. صحيفة "يسرائيل هيوم" تكشف التفاصيل

ووفق التقرير الذي نشره الخبير الأمني داني سيترينوفيتش، تدير إيران شبكة واسعة من الحسابات الوهمية على منصات التواصل تهدف إلى نشر معلومات مضللة وإثارة الانقسامات بين الناخبين اليهود والعرب. تتعامل مع احتمال تدخّل في الانتخابات كأمر شبه مؤكد، وفق ما أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء ، لافتة إلى أن تخطط لاستغلال أجواء التوتر الداخلي لتقويض الاستقرار السياسي.

وتتوقع الصحيفة أن تعمل إيران عبر 3 مراحل:



التأثير قبل الانتخابات عبر تعطيل الإجماع الداخلي.



التشويش يوم التصويت من خلال زائفة وأنشطة إلكترونية.



التشكيك في النتائج بعد الانتخابات لضرب شرعية العملية .



وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن طهران ستعتمد على خبرة اكتسبتها من تدخلها في انتخابات عام 2020، وعلى أدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم لزيادة مصداقية الحسابات الوهمية.



وتضيف الصحيفة أن وحدات خاصة داخل تشرف على هذه العمليات، وأن بعضها بدأ استعداداته بالفعل.









