Advertisement

عربي-دولي

طهران تستعد للتدخل في انتخابات إسرائيل المقبلة.. صحيفة "يسرائيل هيوم" تكشف التفاصيل

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1446413-638996527009679174.jpg
Doc-P-1446413-638996527009679174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع احتمال تدخّل إيران في الانتخابات القادمة كأمر شبه مؤكد، وفق ما أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء ، لافتة إلى أن طهران تخطط لاستغلال أجواء التوتر الداخلي لتقويض الاستقرار السياسي.
Advertisement

ووفق التقرير الذي نشره الخبير الأمني داني سيترينوفيتش، تدير إيران شبكة واسعة من الحسابات الوهمية على منصات التواصل تهدف إلى نشر معلومات مضللة وإثارة الانقسامات بين الناخبين اليهود والعرب.
وتتوقع الصحيفة أن تعمل إيران عبر 3 مراحل:

التأثير قبل الانتخابات عبر تعطيل الإجماع الداخلي.

التشويش يوم التصويت من خلال أخبار زائفة وأنشطة إلكترونية.

التشكيك في النتائج بعد الانتخابات لضرب شرعية العملية الديمقراطية.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن طهران ستعتمد على خبرة اكتسبتها من تدخلها في انتخابات الولايات المتحدة عام 2020، وعلى أدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم لزيادة مصداقية الحسابات الوهمية.

وتضيف الصحيفة أن وحدات خاصة داخل الحرس الثوري تشرف على هذه العمليات، وأن بعضها بدأ استعداداته بالفعل.




مواضيع ذات صلة
هل سيحصل نتنياهو على "العفو"؟ صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل
lebanon 24
25/11/2025 12:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب" يستعد لهجوم وشيك؟ هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
lebanon 24
25/11/2025 12:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار مجلس الأمن.. "إسرائيل هيوم" تكشف تفاصيل ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية
lebanon 24
25/11/2025 12:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": ويتكوف يعمل على تهدئة الأجواء بين "حماس" وإسرائيل
lebanon 24
25/11/2025 12:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

الحرس الثوري

الديمقراطية

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-11-25
04:24 | 2025-11-25
04:22 | 2025-11-25
04:08 | 2025-11-25
04:05 | 2025-11-25
03:45 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24