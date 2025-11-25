20
عربي-دولي
طهران تستعد للتدخل في انتخابات إسرائيل المقبلة.. صحيفة "يسرائيل هيوم" تكشف التفاصيل
Lebanon 24
25-11-2025
|
00:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتعامل
الأجهزة الأمنية
الإسرائيلية
مع احتمال تدخّل
إيران
في الانتخابات
القادمة
كأمر شبه مؤكد، وفق ما أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء ، لافتة إلى أن
طهران
تخطط لاستغلال أجواء التوتر الداخلي لتقويض الاستقرار السياسي.
ووفق التقرير الذي نشره الخبير الأمني داني سيترينوفيتش، تدير إيران شبكة واسعة من الحسابات الوهمية على منصات التواصل تهدف إلى نشر معلومات مضللة وإثارة الانقسامات بين الناخبين اليهود والعرب.
وتتوقع الصحيفة أن تعمل إيران عبر 3 مراحل:
التأثير قبل الانتخابات عبر تعطيل الإجماع الداخلي.
التشويش يوم التصويت من خلال
أخبار
زائفة وأنشطة إلكترونية.
التشكيك في النتائج بعد الانتخابات لضرب شرعية العملية
الديمقراطية
.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن طهران ستعتمد على خبرة اكتسبتها من تدخلها في انتخابات
الولايات المتحدة
عام 2020، وعلى أدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم لزيادة مصداقية الحسابات الوهمية.
وتضيف الصحيفة أن وحدات خاصة داخل
الحرس الثوري
تشرف على هذه العمليات، وأن بعضها بدأ استعداداته بالفعل.
