عربي-دولي
العثور على رفات رهينة إسرائيلي في غزة
Lebanon 24
25-11-2025
|
00:30
A-
A+
أعلنت سرايا
القدس
، الجناح العسكري لحركة
الجهاد الإسلامي
، الإثنين، العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في
قطاع غزة
.
وذكرت السرايا في بيان: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش
الإسرائيلي
وسط قطاع غزة
".
وصرح مصدر في
الجهاد
الإسلامي فضل عدم كشف هويته: "بعد عدة أيام من البحث في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تمكن مجاهدونا من انتشال جثة أحد أسرى العدو الثلاثة المتبقين، وذلك في إطار جهودنا لإنهاء هذا الملف". (سكاي نيوز)
