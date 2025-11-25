العثور على رفات رهينة إسرائيلي في غزة

Advertisement

أعلنت سرايا ، الجناح العسكري لحركة ، الإثنين، العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في .وذكرت السرايا في بيان: "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش ".وصرح مصدر في الإسلامي فضل عدم كشف هويته: "بعد عدة أيام من البحث في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تمكن مجاهدونا من انتشال جثة أحد أسرى العدو الثلاثة المتبقين، وذلك في إطار جهودنا لإنهاء هذا الملف". (سكاي نيوز)