Advertisement

عربي-دولي

تراجع رضا البالغين من أصول لاتينية عن ترامب

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1446418-638996529561840464.jpg
Doc-P-1446418-638996529561840464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف استطلاعان جديدان للرأي أجراهما مركز بيو للأبحاث عن تزايد شعور البالغين من أصل لاتيني بعدم الرضا عن طريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قضايا الاقتصاد والهجرة، وهي قضايا كانت محورية للناخبين خلال انتخابات العام الماضي.
Advertisement

وكشف الاستطلاعان، اللذان شمل كل منهما أكثر من 5آلاف من البالغين من أصول لاتينية في الولايات المتحدة في شهري تشرين الأول وأيلول، أنه بعد عام واحد من تراجع التفوق التقليدي للديمقراطيين بين الناخبين اللاتينيين، يشعر معظم البالغين من أصول لاتينية بأن وضعهم في البلاد بات أسوأ، كما أصبحوا أكثر قلقا من احتمال ترحيلهم أو ترحيل أشخاص مقربين منهم مقارنة بما كانوا عليه في بداية هذا العام.

ويشير نحو ثلثي البالغين من أصول لاتينية إلى عدم رضاهم عن نهج إدارة ترامب في التعامل مع الهجرة، بينما يقول 61% إن سياساته الاقتصادية جعلت الأوضاع تسوء.

واتجه الناخبون من أصول لاتينية نحو ترامب بدرجة أكبر في انتخابات 2024، رغم أن الأغلبية ما زالت تؤيد الديمقراطية كامالا هاريس.

ووفقاً لاستطلاع "فوتكاست" التابع لوكالة أنباء أسوشيتد برس، فقد حصل ترامب على دعم 43% من الناخبين اللاتينيين على مستوى البلاد، ارتفاعاً من 35% في انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وتظهر البيانات أن الغالبية الساحقة من اللاتينيين الذين قالوا إنهم صوتوا لترامب في 2024 ، بنسبة 81%، يوافقون على أدائه الرئاسي، رغم أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بـ 93% في بداية ولايته الثانية. وفي المقابل، يكاد جميع من صوتوا لهاريس من اللاتينيين يعبرون عن عدم رضاهم عن أداء ترامب.
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: وصول حاملة طائرات أميركية إلى سواحل أميركا اللاتينية لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات
lebanon 24
25/11/2025 12:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: تم التراجع عن قرار إغلاق المعابر بعد ضغوط من إدارة ترامب
lebanon 24
25/11/2025 12:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نتنياهو بالغ في غزة وسأعيد القبول الدولي لإسرائيل
lebanon 24
25/11/2025 12:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: صعوبات بالغة تواجه فرق البحث عن جثث الرهائن بخان يونس
lebanon 24
25/11/2025 12:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

دارة الرئيس

الديمقراطية

الديمقراطي

الاستطلاع

جو بايدن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-11-25
04:24 | 2025-11-25
04:22 | 2025-11-25
04:08 | 2025-11-25
04:05 | 2025-11-25
03:45 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24