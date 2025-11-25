اعتقال خلية إرهابية في جنوب شرق إيران

Advertisement

تمكنت السلطات من تفكيك خلية إرهابية تابعة لجماعة الشيطان الإرهابية في سيستان وبلوشستان، كما تم العثور على حزامين ناسفين بحوزتهم.وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في مقر التابع للقوات البرية للحرس الثوري أصدرت بيانا أعلنت فيه "اعتقال اعضاء خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان، واكتشاف حزامين ناسفين في الشرقية".وذكر البيان أنه "استمرارا للمناورة العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية، نجح مقاتلو هذا المقر... في تنفيذ عملية استخباراتية، وتحديد هوية خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية، واعتقال عدد من أفرادها، والعثور على حزامين ناسفين بحوزتهم". (سكاي نيوز)