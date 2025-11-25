Advertisement

عربي-دولي

اعتقال خلية إرهابية في جنوب شرق إيران

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:45
A-
A+
Doc-P-1446426-638996538409612717.jpg
Doc-P-1446426-638996538409612717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت السلطات الإيرانية من تفكيك خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية في سيستان وبلوشستان، كما تم العثور على حزامين ناسفين بحوزتهم.
Advertisement


وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة في مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني أصدرت بيانا أعلنت فيه "اعتقال اعضاء خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان، واكتشاف حزامين ناسفين في المنطقة الجنوبية الشرقية".

وذكر البيان أنه "استمرارا للمناورة العملياتية لشهداء الأمن في المنطقة الجنوبية الشرقية، نجح مقاتلو هذا المقر... في تنفيذ عملية استخباراتية، وتحديد هوية خلية إرهابية تابعة لجماعة أنصار الشيطان الإرهابية، واعتقال عدد من أفرادها، والعثور على حزامين ناسفين بحوزتهم". (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
مقر القدس بالحرس الثوري الإيراني: اعتقال عدد من أعضاء خلية إرهابية في سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد
lebanon 24
25/11/2025 12:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا خلال الليلة الماضية عدة مباني في جنوب لبنان استخدمت كبنى إرهابية
lebanon 24
25/11/2025 12:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية تفكك خلية إرهابية تابعة لداعش في ريف اللاذقية
lebanon 24
25/11/2025 12:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف خلية إرهابية في سوريا.. من كانت ستستهدف؟
lebanon 24
25/11/2025 12:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة الجنوبية

سكاي نيوز

الإيراني

جنوب شرق

القدس

شهداء

أنصار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:08 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:50 | 2025-11-25
04:24 | 2025-11-25
04:22 | 2025-11-25
04:08 | 2025-11-25
04:05 | 2025-11-25
03:45 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24