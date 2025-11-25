ستارمر يبحث مع الحلفاء تعديلات على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا

20
يبحث رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اليوم مع حلفاء كييف
الأوروبيين
التعديلات المقترحة في الخطة الأميركية للسلام في
أوكرانيا
.
ويستضيف ستارمر اجتماعا للدول الراغبة في التعاون، بعد المحادثات التي بذلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين
الولايات المتحدة
وكييف للتوسط في اتفاق مع
موسكو
، بحسب ما ذكرته
وكالة الأنباء
البريطانية
(بي إيه ميديا).
وكان ستارمر وزعماء غربيون آخرون قد رفضوا خطة السلام الأصلية المكوّنة من 28 بندا للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قبل المحادثات في جنيف بسويسرا، معربين عن قلقهم من احتمال فرض سقف على القوات المسلحة الأوكرانية أو "التنازل" عن أراض لروسيا.
وأشار فلاديمير زيلينسكي بعد انتهاء المحادثات إلى أن هناك مطالب أقل على بلاده في خطة السلام المعدلة مقارنة بالاقتراح الأصلي.
وكتب على حسابه في "تلغرام": "الآن يمكن أن تصبح قائمة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب قابلة للتنفيذ. وحتى الآن، بعد جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28، وتم أخذ العديد من العناصر الصحيحة في الاعتبار ضمن هذا الإطار".
