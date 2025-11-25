رئيس الوزراء التايواني: العودة إلى الصين ليست خياراً لشعبنا

Advertisement

قال رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي اليوم الثلاثاء إن «العودة» إلى ليست خيارا لسكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وذلك بعد أن شدد الرئيس الصيني على مطالب بالسيادة على تايوان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي .وقال شي لترمب أمس الاثنين إن «عودة تايوان إلى الصين» في نهاية الحرب العالمية الثانية كانت جزءا رئيسيا من رؤية بكين للنظام العالمي. وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيا موقف الصين بشدة.وقال تشو للصحفيين خارج إنه ينبغي التأكيد مجددا على أن تايوان « وذات سيادة كاملة». وأضاف «بالنسبة لشعب أمتنا البالغ تعداده 23 مليون نسمة، فإن (العودة) ليست خيارا - هذا واضح جدا».