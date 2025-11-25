Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء التايواني: العودة إلى الصين ليست خياراً لشعبنا

Lebanon 24
25-11-2025 | 01:13
قال رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ-تاي اليوم الثلاثاء إن «العودة» إلى الصين ليست خيارا لسكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وذلك بعد أن شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على مطالب بكين بالسيادة على تايوان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال شي لترمب أمس الاثنين إن «عودة تايوان إلى الصين» في نهاية الحرب العالمية الثانية كانت جزءا رئيسيا من رؤية بكين للنظام العالمي. وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيا موقف الصين بشدة.

وقال تشو للصحفيين خارج البرلمان إنه ينبغي التأكيد مجددا على أن تايوان «دولة مستقلة وذات سيادة كاملة». وأضاف «بالنسبة لشعب أمتنا البالغ تعداده 23 مليون نسمة، فإن (العودة) ليست خيارا - هذا واضح جدا».
(الشرق الأوسط)
 
