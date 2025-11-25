الاتحاد الأوروبي يكافح لمنافسة الصين في إفريقيا وسط انتقادات لمصالحه الغربية

Advertisement

ذكرت صحيفة«بوليتيكو» الأمريكية أن لا يزال عاجزًا عن تقديم نفسه بديلا جذابا للدول الإفريقية عن النموذج الصينى الذى نجح فى ضمان وصول واسع إلى موارد القارة من خلال استثماراته الضخمة.وأوضحت الصحيفة فى تقريرها، أن بروكسل تواجه تحديًا كبيرًا فى ضرورة تنويع سلاسل إمداداتها من الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة والمواد الخام الأخرى، وهو ما يتطلب انتزاع النفوذ الصيني فى هذه القطاعات، ولمواجهة هذا التحدى، تحاول دول الاتحاد الأوروبى تقديم نموذج تعاون جديد لإفريقيا يقوم ليس فقط على استخراج الموارد الخام، بل أيضا على خلق قيمة مضافة محلية مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.ونقلت «بوليتيكو»عن إيمانويل أومبولا نكومبا، رئيس المنظمة غير الحكومية «أفريواتش»، قوله: «لست ساذجًا، إنهم يأتون إلى هنا لكى يجنوا الأرباح وليس لمساعدتنا»، في إشارة إلى خطط الاتحاد الأوروبى.وسلط التقرير الضوء على مشروع تحديث السكة الحديدية الممول من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، والذى يمتد عبر زامبيا وجمهورية الكونغو وأنغولا حتى ميناء لوبيتو، والمخصص لتصدير الكوبالت والنحاس.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة تواجه انتقادات حادة بسبب أولويتها لمصالح الدول الغربية على حساب مصالح الدول الإفريقية، وما قد تسببه من أضرار بيئية، فضلا عن محدودية منافعها للسكان المحليين. (المصري اليوم)