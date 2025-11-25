ترامب قد يتواصل مع مادورو.. هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Advertisement

رغم تصنيف الرئيس الفنزويلي كزعيم لمنظمة إرهابية، يبدو أن تسعى لإجراء مباحثات مباشرة مع كاراكاس.فقد كشف مسؤولون أميركيون أن أخبر مستشاريه أنه يخطط للتحدث مباشرة مع مادورو، ما قد يشكل إشارة على أن التدخل العسكري المباشر على الأرض ليس وشيكاً.وقال أحد المسؤولين المطلعين على المناقشات: "لا أحد يخطط الآن لاقتحام البلاد أو اختطاف مادورو.. لا أقول إن ذلك لن يحدث أبدًا، لكن ليس هذا هو المخطط في الوقت الحالي"، وفق ما نقل موقع إكسيوس".إلا أنه أكد في الوقت عينه أن ستستمر في استهداف "القوارب التي تشحن المخدرات، وتوقف تهريب المخدرات."، أوضح مسؤول في ، أن لدى القوات الأميركية "عمليات سرية في لكنها ليست مصممة لقتل مادورو، بل لوقف تهريب المخدرات." لكنه أردف قائلاً "إذا رحل مادورو، فلن نذرف دمعة."رغم تلك المعلومات، أوضح مسؤول أميركي أنه "لم يتم تحديد موعد لمكالمة ترامب-مادورو، إذ لا زالت في مرحلة التخطيط".كما أضاف أن الرئيس الفنزويلي "قال أشياء كثيرة وأطلق وعوداً عدة على مدى سنوات لكنه لم يلتزم بها أبدًا، لذا يجب أن نكون حذرين."جاء سعي ترامب للتحدث مع مادورو بالتزامن مع قرار أمس تصنيف كارتل مخدرات في فنزويلا كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة مبررًا أكبر لاتخاذ إجراءات عسكرية داخل وحول الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.