الأمم المتحدة: شمال نيجيريا يواجه أزمة غذائية حادة قبل موسم الحصاد

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" من أن"تصاعد الهجمات الجهادية وانعدام الاستقرار المتزايد في شمال سيتسببان بمجاعة تصل إلى مستويات غير مسبوقة إطلاقا".وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "35 مليون شخص سيواجهون انعداما حادا في الاستقرار الغذائي في موسم الشحّ من العام 2026"، وهو موسم يسبق الحصاد ويمتد من أيار إلى أيلول.