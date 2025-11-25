Advertisement

ماكرون: قرار الأصول الروسية المجمدة في أوروبا يعود للأوروبيين وحدهم

25-11-2025 | 03:00
فيما يرتقب أن تتواصل المحادثات بين الجانب الأميركي والأوكراني حول خط السلام بين كييف وموسكو، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأوروبيين يريدون ضمانات أمنية صلبة لبلدانهم ولأوكرانيا على السواء.
وقال ماكرون في تصريحات، اليوم الثلاثاء: "نريد سلاماً مع روسيا وليس استسلاماً".

كما اعتبر أن "الخطة الأميركية تذهب في الاتجاه الصحيح، لكن بعض بنودها يحتاج إلى نقاش وتفاوض لتحسينها".

إلى ذلك، أكد أنه "يعود إلى الأوروبيين وحدهم أن يقرّروا مصير الأصول الروسية المجمدة في المصارف الأوروبية، (تعليقاً على بند في الخطة الأميركية يعطي واشنطن حق التصرف في جزء من هذه الأموال).

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تأكيد مسؤول أميركي لرويترز أن وزير الجيش الأميركي دان دريسكول أجرى محادثات مع مسؤولين روس في أبوظبي، أمس الاثنين ضمن أحدث جهود تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن محادثات دريسكول ستستمر حتى اليوم الثلاثاء، في حين لم تتضح بعد هوية المشاركين في الوفد الروسي.

كما أضاف أنه من المتوقع أن يلتقي دريسكول أيضاً بمسؤولين أوكرانيين أثناء وجوده في أبوظبي. (الحدث)
