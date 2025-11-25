Advertisement

عربي-دولي

طالبان تهدد بالرد على الضربات الباكستانية التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص

25-11-2025 | 03:20
توعّدت حكومة طالبان الأفغانية اليوم بالردّ "بالطريقة والوقت المناسبين" على الضربات الباكستانية الأخيرة التي استهدفت أراضيها ليلا وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص كما قالت، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكتب المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد عبر "إكس" : "أن كابول ستردّ بالطريقة والوقت المناسبين على هذه الجريمة".
 
