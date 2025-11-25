طالبان تهدد بالرد على الضربات الباكستانية التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص

Advertisement

توعّدت حكومة الأفغانية اليوم بالردّ "بالطريقة والوقت المناسبين" على الضربات الباكستانية الأخيرة التي استهدفت أراضيها ليلا وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص كما قالت، بحسب وكالة "فرانس برس".وكتب المتحدث باسم الحكومة عبر "إكس" : "أن ستردّ بالطريقة والوقت المناسبين على هذه الجريمة".