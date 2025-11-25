Advertisement

عربي-دولي

الوكالة الذرية: نريد استئناف التفتيش في إيران دون تأخير

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:50
جدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، التأكيد على أن الوكالة ترغب بإعادة التعاون الكامل مع إيران.
وقال غروسي في تصريحات، اليوم الثلاثاء، من مانيلا "نريد أن نكون قادرين على إعادة التعامل مع طهران بشكل كامل حتى نتمكن من استعادة أنشطة التفتيش".

كما أكد أن الوكالة تود استئناف أنشطة التفتيش على الأراضي الإيرانية.

أتت تصريحات غروسي عقب قرارٍ صدر الخميس الماضي عن مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، وقضى بضرورة إبلاغ طهران"دون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب والمواقع النووية التي تعرضت للقصف. (الحدث)
