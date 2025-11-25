الوكالة الذرية: نريد استئناف التفتيش في إيران دون تأخير

Advertisement

جدد مدير ، ، التأكيد على أن الوكالة ترغب بإعادة التعاون الكامل مع .وقال غروسي في تصريحات، اليوم الثلاثاء، من "نريد أن نكون قادرين على إعادة التعامل مع بشكل كامل حتى نتمكن من استعادة أنشطة التفتيش".كما أكد أن الوكالة تود استئناف أنشطة التفتيش على الأراضي .أتت تصريحات غروسي عقب قرارٍ صدر الخميس الماضي عن ، المؤلف من 35 دولة، وقضى بضرورة إبلاغ طهران"دون تأخير" بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب والمواقع النووية التي تعرضت للقصف. (الحدث)