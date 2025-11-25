Advertisement

ذكرت صحيفة "The Spectator" أنه "في الوقت الذي يحاول فيه المعلقون الغربيون تفسير محادثات السلام الجارية في أوكرانيا، أصبحت الروسية فجأة متحدة بشكل لافت للنظر في تغطيتها للأحداث. هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن الصحافة الروسية، كسابقاتها السوفيتية، تُعيد إنتاج خط حزبي نمطي يوميًا. في الواقع، غالبًا ما تتسم بتعددية مثيرة للدهشة، حيث لكل صحيفة اهتماماتها ووجهات نظرها الخاصة. ومع ذلك، يفرض الكرملين إرادته عندما يتعلق الأمر بقضايا بالغة الأهمية أو الحساسية، حيث يتلقى المحررون توجيهات غير رسمية، وإن كانت ذات سلطة، من الإدارة الرئاسية بشأن الخطوط التي يجب اتباعها والمواضيع التي يجب تجنبها. إذاً، عندما تتحدث الصحافة بصوت واحد، يكون هذا الصوت هو صوت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وبحسب الصحيفة، "سادت حالة من عدم اليقين عندما ظهرت لأول مرة أنباء عن خطة السلام المقترحة المكونة من 28 نقطة لأوكرانيا، لكن الآن، عادت وسائل الإعلام الروسية إلى التناغم، مقدمةً رؤيةً ثاقبةً حول ما يريد الكرملين إيصاله إلى كلٍّ من الأجانب ورعاياه. في صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الحكومية ذات النفوذ الواسع، ساهم فيودور لوكيانوف، أحد أبرز خبراء السياسة الخارجية الذين يُستعان بهم غالبًا لتلميع الموقف الرسمي، بمقال تحت عنوان "الواقعية والمستحيل: لماذا لن تُجبر أوكرانيا على قبول خطة السلام المكونة من 28 نقطة فورًا"، وفي هذا المقال، يُجادل بأن "الوسيلة الأساسية، بصراحة،" لروسيا لتحقيق أهدافها في الصراع "هي القوة العسكرية"، وقال: "طالما استمرت الأعمال العدائية، يبقى النفوذ قائمًا. وبمجرد توقفها، ستجد نفسها وحيدة في مواجهة ضغوط سياسية ودبلوماسية منسقة"."وتابعت الصحيفة، "ليس من قبيل المصادفة أن يأتي هذا في الوقت الذي يطرح فيه الزعماء الأوروبيون نسختهم الخاصة من الخطة الأصلية، والتي تبقي على عضوية حلف شمال الأطلسي مفتوحة وتؤجل حل الرئيسية مثل تبادل الأراضي بعد بدء المفاوضات، في حين تطالب بإنهاء القتال كشرط مسبق. إن الصحافة الروسية متحدة في اعتبار النسخة الأوروبية بمثابة مفسدة: فلماذا يجب على موسكو أن توقف هجماتها وتمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، فقط لتخاطر بعدم التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المماطلة غير المثمرة من جانب كييف؟ وكما ذكرت صحيفة كوميرسانت الاقتصادية، فإن "حلفاء كييف يسعون إلى إدخال تعديلات على خطة الرئيس الأميركي لأوكرانيا تجعلها غير مقبولة بالنسبة لموسكو"."وأضافت الصحيفة، "في هذه الحالة، الرسالة الشائعة هي أن روسيا مستعدة تمامًا لمواصلة القتال، وتقتبس العديد من الصحف كلمات بوتين من اجتماع متلفز لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة، حيث قال: "روسيا مستعدة لمفاوضات السلام، وهي راضية أيضاً عن الديناميكيات الحالية للعملية العسكرية الخاصة، والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية". والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه إلى أن يدرك بوتين أنه سيحصل على الأقل على مطالبه الرئيسية من أي اتفاق، فسوف يستمر في إطلاق جيوشه وصواريخه وطائراته من دون طيار على الأوكرانيين. إن موقع "تسارغراد" الإخباري القومي، الذي انتقد بوتين ضمناً مؤخراً، واقترح عليه أن يكون أكثر عدوانية، عبر عن ذلك بوضوح: "لم يتغير موقف روسيا: إذا لم يوافق الرئيس الأوكراني فولوديكير زيلينسكي على شروط موسكو، فإن القوات الروسية ستواصل هجومها في عمق أوكرانيا"."وبحسب الصحيفة، "بينما تُحذَّر أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة من أن موسكو ليست متلهفة للتوصل إلى اتفاق، يُجهِّز الروس أنفسهم لخيبة الأمل، وقد نشرت صحيفة "ترود" تصريحًا مُتفائلًا من قسطنطين كوساتشيف، مجلس الشيوخ، مفاده أن الغرب: "تخلى عن أوكرانيا... لا يمكنها تحمُّل استمرار العمل العسكري دون دعم خارجي غربي مُوحَّد، وهو ما لم تعد تحظى به. لكنها أيضًا ليست مستعدة للمفاوضات، لأنها ستُدار من موقع الطرف الخاسر، لا المنتصر". مع ذلك، فإن معظم التعليقات أكثر جدية. قد تتطلع الصحافة إلى إمكانية تخفيف العقوبات، لكن في المجمل، تحاول الصحف تحقيق توازن بين الحذر والتفاؤل. قد يجادل المراقب العسكري في موقع Gazeta.ru بأنه "يجب على أوكرانيا الموافقة على خطة ترامب من دون شروط"، لكن لا يوجد إجماع على ذلك إطلاقًا".وتابعت الصحيفة، "يشير بعض المعلقين إلى أن زيلينسكي لا يستطيع المخاطرة بتنفير الجناح القومي في الداخل من خلال إبرام أي اتفاق، بينما يرى آخرون أن الزعماء الأوروبيين سوف ينجحون في تخريب العملية. ورغم أن صحيفة إزفستيا أشارت إلى أن "كبار المسؤولين في الاتحاد كانوا يشعلون النيران بجد على مدى السنوات القليلة الماضية"، فإنها مع ذلك تطمئن قراءها إلى أن "الوقت يلعب حاليا ضد الأوروبيين وكييف". هذه، في نهاية المطاف، هي النقطة الرئيسية للكرملين: أن روسيا منتصرة مهما كانت النتيجة. بالنسبة لأوكرانيا والغرب، يُهدد هذا الأمر بأنه في حال فشل هذه الجولة من المفاوضات، ستكون أي شروط سلام مستقبلية أشد قسوة. أما بالنسبة للروس، فهو لا يوفر لهم فرصة السلام فحسب، بل فرصة النصر أيضًا، طالما استمروا على هذا المسار".