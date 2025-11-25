Advertisement

عربي-دولي

بولس: قدمنا خطة رفضها الجيش السوداني والدعم السريع

Lebanon 24
25-11-2025 | 05:21
Doc-P-1446573-638996702963309061.png
Doc-P-1446573-638996702963309061.png photos 0
أكد المستشار الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعل تحقيق من مسألة تحقيق السلام في السودان "أولوية"
وشدد بولس خلال إحاطة صحفية من أبو ظبي اليوم الثلاثاء، على أن الإدارة الأميركية قدمت خطة للحل، لكنها رُفضت من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على السواء.
 
كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية تندد بالفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش وتدعو لمحاسبة المتورطين.

إلى ذلك، قال مستشار ترامب: "رأينا الإعلان أحادي الجانب من قبل الدعم السريع أمس لوقف الأعمال القتالية ونأمل أن يصمد وأن يلتزم الطرفان به".

وختم مؤكداً أن "واشنطن تعمل بشكل وثيق مع طرفي الصراع السوداني"، وأعرب عن أمله بأن يقبل طرفا الصراع النص الشامل الذي قدمه. (العربية)
قوات الدعم السريع

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

مسعد بولس

السودان

أبو ظبي

دونالد

واشنطن

