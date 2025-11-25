بولس: قدمنا خطة رفضها الجيش السوداني والدعم السريع



Advertisement

وشدد بولس خلال إحاطة صحفية من اليوم الثلاثاء، على أن قدمت خطة للحل، لكنها رُفضت من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على السواء. أكد المستشار الأميركي للشؤون الإفريقية ، أن الرئيس الأميركي جعل تحقيق من مسألة تحقيق السلام في "أولوية"وشدد بولس خلال إحاطة صحفية من اليوم الثلاثاء، على أن قدمت خطة للحل، لكنها رُفضت من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على السواء.

كما أشار إلى أن الإدارة الأميركية تندد بالفظائع التي ارتكبتها والجيش وتدعو لمحاسبة المتورطين.



إلى ذلك، قال مستشار : "رأينا الإعلان أحادي الجانب من قبل الدعم السريع أمس لوقف الأعمال القتالية ونأمل أن يصمد وأن يلتزم الطرفان به".



وختم مؤكداً أن " تعمل بشكل وثيق مع طرفي الصراع السوداني"، وأعرب عن أمله بأن يقبل طرفا الصراع النص الشامل الذي قدمه. (العربية)