21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد حصوله على ملف سريّ... إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو
Lebanon 24
25-11-2025
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تمّ إيقاف جلسة محاكمة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
بعد حصوله على ملف سريّ.
Advertisement
وفي إطار محاكمته في قضايا الفساد، حصل
نتنياهو
على موافقة قضائية لتقصير مدة استجوابه، مبررا طلبه بارتباطه بلقاء سياسيّ. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أردوغان: ما لم يتم إيقاف إسرائيل ستظل إرادة إقامة دولة فلسطين ناقصة ويجب محاكمة نتنياهو وحكومته
Lebanon 24
أردوغان: ما لم يتم إيقاف إسرائيل ستظل إرادة إقامة دولة فلسطين ناقصة ويجب محاكمة نتنياهو وحكومته
25/11/2025 19:44:09
25/11/2025 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو المقررة غدا.. ما السبب؟
Lebanon 24
إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو المقررة غدا.. ما السبب؟
25/11/2025 19:44:09
25/11/2025 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض... وهذا ما طلبه خلال جلسة مُحاكمته
Lebanon 24
نتنياهو مريض... وهذا ما طلبه خلال جلسة مُحاكمته
25/11/2025 19:44:09
25/11/2025 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تدابير أمنية للشرطة العسكرية في محيط المحكمة العسكرية تزامناً مع جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر عند الساعة 12 ظهرا
Lebanon 24
"لبنان 24": تدابير أمنية للشرطة العسكرية في محيط المحكمة العسكرية تزامناً مع جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر عند الساعة 12 ظهرا
25/11/2025 19:44:09
25/11/2025 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
روسيا اليوم
إسرائيل
بنيامين
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الحوثي.. برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله باغتيال الطبطبائي وهذا مضمونها
Lebanon 24
من الحوثي.. برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله باغتيال الطبطبائي وهذا مضمونها
11:58 | 2025-11-25
25/11/2025 11:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شباب عرب التحقوا بالجيشين الاوكراني والروسي.. وهذا حجم رواتبهم
Lebanon 24
شباب عرب التحقوا بالجيشين الاوكراني والروسي.. وهذا حجم رواتبهم
11:28 | 2025-11-25
25/11/2025 11:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتسلّم رفات رهينة جديدة من غزة… واتهام للجهاد بخرق التهدئة
Lebanon 24
إسرائيل تتسلّم رفات رهينة جديدة من غزة… واتهام للجهاد بخرق التهدئة
11:21 | 2025-11-25
25/11/2025 11:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال طبطبائي.. هل حزب الله هو الساحةَ الأنسب للردّ؟
Lebanon 24
بعد اغتيال طبطبائي.. هل حزب الله هو الساحةَ الأنسب للردّ؟
10:47 | 2025-11-25
25/11/2025 10:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي: كيف تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار بين حزب الله وحماس وإسرائيل؟
Lebanon 24
تقرير أميركي: كيف تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار بين حزب الله وحماس وإسرائيل؟
10:30 | 2025-11-25
25/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:58 | 2025-11-25
من الحوثي.. برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله باغتيال الطبطبائي وهذا مضمونها
11:28 | 2025-11-25
شباب عرب التحقوا بالجيشين الاوكراني والروسي.. وهذا حجم رواتبهم
11:21 | 2025-11-25
إسرائيل تتسلّم رفات رهينة جديدة من غزة… واتهام للجهاد بخرق التهدئة
10:47 | 2025-11-25
بعد اغتيال طبطبائي.. هل حزب الله هو الساحةَ الأنسب للردّ؟
10:30 | 2025-11-25
تقرير أميركي: كيف تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار بين حزب الله وحماس وإسرائيل؟
10:29 | 2025-11-25
بالفيديو... وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال في حادث مروّع في كولورادو
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24