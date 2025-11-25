Advertisement

عربي-دولي

بعد حصوله على ملف سريّ... إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو

Lebanon 24
25-11-2025 | 05:49
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تمّ إيقاف جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد حصوله على ملف سريّ.
وفي إطار محاكمته في قضايا الفساد، حصل نتنياهو على موافقة قضائية لتقصير مدة استجوابه، مبررا طلبه بارتباطه بلقاء سياسيّ. (روسيا اليوم)


