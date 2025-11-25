بعد حصوله على ملف سريّ... إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تمّ إيقاف جلسة محاكمة رئيس الوزراء بعد حصوله على ملف سريّ.

وفي إطار محاكمته في قضايا الفساد، حصل على موافقة قضائية لتقصير مدة استجوابه، مبررا طلبه بارتباطه بلقاء سياسيّ. (روسيا اليوم)



