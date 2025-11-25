للمرّة الأولى.. مرافق ياسر عرفات يكشف معلومات مهمّة: هكذا قُتل "أبو عمار"

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنّ الداية المرافق الشخصي للرئيس الفلسطيني الراحل ، كشف للمرّة الأولى عن معلومات تاريخية لافتة بشأن مقتل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر ، وأعلن أنّ "وفاة "أبو عمار" كانت نتيجة تسميم متعمد عبر الدواء".وأشار إلى أن أصابع الاتهام تتجه نحو أشخاص مقربين من عرفات، واصفاً ما حدث بـ "المؤامرة".وكشف الداية عن اجتماعات ولقاءات سرية عقدها عرفات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين في وغزة، من بينهم رئيس الوزراء السابق .إلى ذلك، تطرّق الداية إلى كواليس توقيع اتفاق أوسلو، ونفى ما تمّ تداوله حينها حول توجيه الراحل شتائم لعرفات أثناء التوقيع.كما تحدث عن طبيعة العلاقة بين "أبو عمار" وحركة ، مؤكداً أن الزعيم الفلسطيني الراحل دعم الحركة وقدّم لها المساندة. (العربية)