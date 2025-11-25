Advertisement

عربي-دولي

للمرّة الأولى.. مرافق ياسر عرفات يكشف معلومات مهمّة: هكذا قُتل "أبو عمار"

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:00
ذكرت "العربية"، أنّ اللواء محمد الداية المرافق الشخصي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كشف للمرّة الأولى عن معلومات تاريخية لافتة بشأن مقتل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، وأعلن أنّ "وفاة "أبو عمار" كانت نتيجة تسميم متعمد عبر الدواء".
وأشار إلى أن أصابع الاتهام تتجه نحو أشخاص مقربين من عرفات، واصفاً ما حدث بـ "المؤامرة".

وكشف الداية عن اجتماعات ولقاءات سرية عقدها عرفات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين في تل أبيب وغزة، من بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك.

إلى ذلك، تطرّق الداية إلى كواليس توقيع اتفاق أوسلو، ونفى ما تمّ تداوله حينها حول توجيه الرئيس المصري الراحل حسني مبارك شتائم لعرفات أثناء التوقيع.

كما تحدث عن طبيعة العلاقة بين "أبو عمار" وحركة حماس، مؤكداً أن الزعيم الفلسطيني الراحل دعم الحركة وقدّم لها المساندة. (العربية)
