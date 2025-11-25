Advertisement

عربي-دولي

مذنب يقترب من الأرض في هذا التاريخ!

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1446598-638996737722996158.jpg
Doc-P-1446598-638996737722996158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلفت خبراء الشبكة الدولية للتلسكوبات البصرية في معهد كيلديش للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى أنه في 4 كانون الثاني 2026، أي قبل أربعة أيام فقط من أقرب نقطة له من الشمس، سيقترب المذنب 24P/Schaumasse من الأرض على مسافة 90 مليون كيلومتر.
Advertisement

وينتمي المذنب 24P/Schaumasse الذي اكتشفه عالم الفلك الفرنسي ألكسندر شوماس عام 1911 إلى عائلة المشتري، حيث يتأثر مداره بشدة بهذا الكوكب.

ووفقا لعلماء الفلك، قد يصل سطوع المذنب إلى القدر الثامن، ما يعني أنه سيكون مرئيا في السماء المظلمة حتى باستخدام المنظار، حيث أصبح أكثر سطوعا وأكبر حجما بشكل ملحوظ، وسيستمر في الازدياد السريع في سطوعه خلال الأسابيع المقبلة في طريقه إلى حضيض شمسي مناسب في كانون الثاني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
فرصة للرؤية بالعين المجردة: مذنب "ليمون" يمرّ قرب الأرض في هذا الموعد
lebanon 24
25/11/2025 19:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يقترب من حاجز الـ500 مليار دولار كأعلى ثروة فردية في التاريخ
lebanon 24
25/11/2025 19:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: "حماس" ستُسيطر على غزة إعتباراً من هذا التاريخ
lebanon 24
25/11/2025 19:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ناموس السمعة وذَنْبِيُّةُ الشُبهة من جاذبية الصيت الى ضجيج الخيبة
lebanon 24
25/11/2025 19:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

معهد كيلديش للرياضيات التطبيقية

أكاديمية العلوم

الفرنسي ألكسندر

الشبكة الدولية

روسيا اليوم

أكاديمية

معهد كيل

يون كي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:58 | 2025-11-25
11:28 | 2025-11-25
11:21 | 2025-11-25
10:47 | 2025-11-25
10:30 | 2025-11-25
10:29 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24