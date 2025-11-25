مذنب يقترب من الأرض في هذا التاريخ!

Advertisement

يلفت خبراء للتلسكوبات البصرية في التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى أنه في 4 كانون الثاني 2026، أي قبل أربعة أيام فقط من أقرب نقطة له من الشمس، سيقترب المذنب 24P/Schaumasse من الأرض على مسافة 90 مليون كيلومتر.وينتمي المذنب 24P/Schaumasse الذي اكتشفه عالم شوماس عام 1911 إلى عائلة المشتري، حيث يتأثر مداره بشدة بهذا الكوكب.ووفقا لعلماء الفلك، قد يصل سطوع المذنب إلى القدر الثامن، ما يعني أنه سيكون مرئيا في السماء المظلمة حتى باستخدام المنظار، حيث أصبح أكثر سطوعا وأكبر حجما بشكل ملحوظ، وسيستمر في الازدياد السريع في سطوعه خلال الأسابيع المقبلة في طريقه إلى حضيض شمسي مناسب في كانون الثاني. (روسيا اليوم)