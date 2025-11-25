تحذير في السعوديّة بسبب الطقس: أمطار غزيرة وسيول

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعوديّة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.

والمناطق الأكثر تأثرا من هذه التقلبات الجوية هي مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، .

وتمتد هذه الحالة لتشمل أجزاء من منطقة الباحة.



وتشمل الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة أجزاء من منطقتي عسير وجازان والمنطقة الشرقية، مع إمكانية تشكل الضباب في بعض المناطق.



ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، حيث ستهب الرياح على باتجاه شمالي غربي إلى شمالي.



من جهتها، دعت إلى أخذ الحيطة والحذر، منبهة من ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول. (روسيا اليوم)