عربي-دولي

تحذير في السعوديّة بسبب الطقس: أمطار غزيرة وسيول

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:45
حذر المركز الوطني للأرصاد في السعوديّة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.
 
والمناطق الأكثر تأثرا من هذه التقلبات الجوية هي مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة.
وتمتد هذه الحالة لتشمل أجزاء من منطقة الباحة.

وتشمل الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة أجزاء من منطقتي عسير وجازان والمنطقة الشرقية، مع إمكانية تشكل الضباب في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، حيث ستهب الرياح على الخليج العربي باتجاه شمالي غربي إلى شمالي.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، منبهة من ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول. (روسيا اليوم)
 
 
