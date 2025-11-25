في حمص.. اعتصام وتدخل لقوى الأمن



وبحسب " عربية"، فإن تفض اعتصاماً لأهالي حي في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي. شهدت ، الثلاثاء، حالة من التوتر الأمني، خلال اعتصام في بالمدينة.وبحسب " عربية"، فإن تفض اعتصاماً لأهالي حي في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي.

وكانت السلطات السورية قد فرضت حظر تجول في حمص، الأحد، حيث شهدت توترا أمنيا عقب موجة من أعمال العنف والهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، ما دفع السلطات السورية إلى الدفع بوحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى شوارع المدينة في محاولة لاحتواء التصعيد. (سكاي نيوز عربية)