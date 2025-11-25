Advertisement

عربي-دولي

في حمص.. اعتصام وتدخل لقوى الأمن

Lebanon 24
25-11-2025 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1446634-638996807057579218.png
Doc-P-1446634-638996807057579218.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت محافظة حمص السورية، الثلاثاء، حالة من التوتر الأمني، خلال اعتصام في حي الزهراء بالمدينة.
Advertisement

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن قوى الأمن الداخلي تفض اعتصاماً لأهالي حي الزهراء في حمص، كإجراء احترازي لمنع تفاقم التوترات بعد حالة من الفوضى في الحي.
 
وكانت السلطات السورية قد فرضت حظر تجول في حمص، الأحد، حيث شهدت توترا أمنيا عقب موجة من أعمال العنف والهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، ما دفع السلطات السورية إلى الدفع بوحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى شوارع المدينة في محاولة لاحتواء التصعيد. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
الأمن الداخلي السوري يفض اعتصاما لأهالي حي النزهة في حمص كإجراء احترازي بعد محاولات استفزاز ولمنع تفاقم التوترات في المدينة
lebanon 24
25/11/2025 19:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الداخلي في حمص يعلن تمديد حظر التجوال حتى الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي
lebanon 24
25/11/2025 19:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع أمني بين ضباط الأمن العام وقوى الأمن الداخلي ووفد من وزارة الداخلية السورية
lebanon 24
25/11/2025 19:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك عبدالله الثاني: ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟
lebanon 24
25/11/2025 19:44:57 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

قوات الأمن

حي الزهراء

محافظة حمص

سكاي نيوز

سكاي نيو

الزهراء

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:58 | 2025-11-25
11:28 | 2025-11-25
11:21 | 2025-11-25
10:47 | 2025-11-25
10:30 | 2025-11-25
10:29 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24